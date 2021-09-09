Команда Навального откажется от сбора персональных данных сторонников «Умного голосования»

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Бывший директор Иван Жданов заявил в эфире , что команда политика Алексея Навального откажется от сбора любых персональных данных участников проекта .

«Мы вообще стараемся постепенно и в дальнейшем будем продолжать эту политику отказа от сбора любых персональных данных, понимая уровень угроз, который сейчас существует», — сказал Жданов.

По его словам, последнее время команда Навального занималась мобильным приложением «Навальный» и телеграм-ботами «для того, чтобы уйти именно от той системы сбора электронных адресов, к которой мы привыкли за последние десять лет».

В середине августа полиция в Москве и других городах России стала массово обзванивать и приходить домой к сторонникам Алексея Навального, чьи адреса попали в базу данных, слитую в интернет. Полиция посетила больше тысячи человек по требованию администрации президента РФ, утверждала «Русская служба Би-би-си».

Роскомнадзор блокирует в России сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией, в том числе сайт «Умного голосования» и приложение «Навальный», которое содержит функцию «Умное голосование».

В сентябре Арбитражный суд Москвы в ходе рассмотрения иска компании, продающей овечью шерсть, запретил Google и «Яндексу» показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. «Яндекс» собирался обжаловать это решение.

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