Фирма по продаже овечьей шерсти подала заявку на товарный знак «Умное голосование». Такой же, как у Навального
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Компания «Вулинтертрейд» из Ставропольского края подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование», который полностью идентичен логотипу одноименного проекта оппозиционера Алексея Навального. Заявка размещена на сайте Федерального института промышленной собственности, на нее обратили внимание «Открытые медиа».
«Вулинтертрейд» хочет зарегистрировать товарный знак «Умное голосование» по всем возможным классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг). Если заявку одобрят, компания сможет использовать логотип «Умного голосования» для любых товаров и услуг.
Бывший глава региональных штабов Навального Леонид Волков заявил «Открытым медиа», что «Вулинтертрейд» не имеет отношения к проекту «Умное голосование». В самой компании не ответили на телефонный звонок «Открытых медиа».
«Вулинтертрейд» была зарегистрирована в 2017 году в городе Невинномысск Ставропольского края. Компания занимается заготовкой и переработкой немытой овечьей шерсти, а также продажей мытой. Ее учредитель — Асият Магомедова, директор — Даниял Умаров. Официально в компании работают лишь два человека. Ее прибыль за 2020 год составила 3,9 миллиона рублей.
«Вулинтертрейд» — не единственный актив Асият Магомедовой. По данным сервиса «Контур.Фокус», ей принадлежат ООО «Магас», которая занимается оптовой торговлей текстильными волокнами, и ООО «Болоторг», торгующая сельскохозяйственным сырьем. Обе компании зарегистрированы в Ставропольском крае.
Проект Алексея Навального «Умное голосование» был запущен в ноябре 2018 года. Через полторы недели Роскомнадзор добавил сайт проекта в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и начал блокировать его в России.
После этого команда Навального перенесла сайт «Умного голосования» на новый адрес, и проект продолжил работу. Роскомнадзор не блокировал сайт повторно. В июне 2021 года ведомство обратилось к Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта.