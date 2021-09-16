После блокировки Google Docs команда Навального выложила списки кандидатов «Умного голосования» на GitHub

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Команда Алексея Навального выложила на сервис GitHub списки кандидатов, которых предлагает поддержать проект «Умное голосование».

«Извините, уважаемые программисты», — говорится в твиттере в соответствующем анонсе.

Вечером 15 сентября некоторые российские операторы начали блокировать сервис Google Docs, а также сервис для публикаций telegra.ph мессенджера Telegram — эти действия связывали с появлением там рекомендаций по «Умному голосованию». По данным «Роскомсвободы», утром 16 сентября блокировки Google Docs и telegra.ph прекратились.

В последние недели Роскомнадзор блокирует в России сайт «Умного голосования», а также приложение «Навальный», в котором есть функция «Умного голосования».

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