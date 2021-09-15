Команда Навального опубликовала рекомендации «Умного голосования» по кандидатам в Госдуму

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Команда оппозиционного политика Алексея Навального обнародовала список кандидатов в Госдуму, за которых сторонникам политика предлагается отдать свой голос в рамках .

Ранее соратники Навального говорили, что опубликуют рекомендации «Умного голосования» в тот момент, когда предложенных ими кандидатов по закону уже нельзя будет снять с выборов.

Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней — с 17 сентября по 19 сентября.

Перед выборами Роскомнадзор начал блокировать сервисы «Умного голосования» в России, ссылаясь на их связь с .

На прошлой неделе стало известно, что люди, которые регистрировались на сайтах команды Навального, начали получать призывы проголосовать за определенных кандидатов от «Умного голосования». Соратники политика заявили, что не имеют отношения к этой рассылке.

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