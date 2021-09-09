Роскомнадзор потребовал от Apple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять «Умному голосованию» обходить блокировки

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Роскомнадзор потребовал от американских корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не предоставлять проекту оппозиционного политика Алексея Навального возможности для обхода блокировок в России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

По данным ведомства, средства обхода блокировок «Умному голосованию» предоставляют более 10 иностранных провайдеров, расположенных на территории США, Украины, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других стран.

Законные требования о недопустимости предоставления технических средств для обхода ограничения доступа игнорируются магазинами приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисами Google, Cisco, Cloudflare и ряда других компаний.

В Роскомнадзоре заявили, что неисполнение требования будет расцениваться как иностранное вмешательство в предстоящие выборы в Госдуму. Роскомнадзор также напомнил об уголовной ответственности за содействие деятельности экстремистской организации.

Ранее бывший директор Иван Жданов сообщил со ссылкой на IT-специалистов из команды Навального, что Роскомнадзор 8 сентября «тестировал блокировку публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare на крупных операторах связи».

Роскомнадзор блокирует в России сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с ФБК, — в том числе сайт «Умного голосования» и приложение «Навальный», которое содержит функцию «Умное голосование».

В сентябре Арбитражный суд Москвы в ходе рассмотрения иска ставропольской компании, продающей овечью шерсть, запретил Google и «Яндексу» показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. «Яндекс» подчинился, но собирался обжаловать это решение.

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