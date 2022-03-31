Издание «Проект» объявило о восстановлении своего прежнего бренда

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Российский журналист сообщил, что основанное им издание «Проект» восстановило свой бренд.

«С сегодняшнего дня мы восстановили тот самый бренд, под которым рассказывали вам о тайной дочери Владимира Путина, женах Рамзана Кадырова, коррупционных схемах друзей президента и многом другом», — говорится в заявлении Баданина, опубликованном в телеграм-канале «Проекта».

В июле 2021 года Баданин закрыл «Проект» после того, как американскую компанию Project Media, Inc., выпускающую издание, включили в список «нежелательных» организаций. В сентябре 2021 года бывшая команда «Проекта» основала издание «Агентство».

По словам Баданина, руководство закрывало «Проект», чтобы защитить сотрудников от преследования из-за работы на «нежелательную» организацию. «Однако нападение России на Украину и очередной масштабный виток репрессий сделали эту перестраховку бессмысленной, — заявил Баданин. — Российская власть отправляет людей в тюрьму за любой правдивый материал, и неважно, вышел он в желательной или нежелательной организации».

Баданин отметил, что «нежелательная» организация Project Media, Inc. ликвидирована, а у «Проекта» новое юридическое лицо, поэтому на материалы издания безопасно ссылаться.

Команда «Проекта» решила сохранить бренд «Агентство», под которым будет выходить «эксклюзивная оперативная информация».

15 июля 2021 года Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc. — издателя «Проекта», заявив, что компания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». После этого редакция сообщила о ликвидации компании-издателя. Вскоре стало известно, что главный редактор «Проекта» Роман Баданин и его заместитель уехали из России в США.

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