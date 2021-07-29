Российский суд впервые оштрафовал Google за отказ локализовать данные россиян

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Googlе LLC на три миллиона рублей из-за отказа локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

Компанию признали виновной по КоАП о нарушении российских законов в области персональных данных, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Google впервые оштрафовали за отказ локализовать данные россиян. отмечает ТАСС. В прошлом российские суды неоднократно штрафовали компанию за отказ удалить запрещенную информацию.

В апреле Роскомнадзор потребовал, чтобы Google, а также Twitter, Facebook и WhatsApp до конца мая ответили на вопросы о локализации данных россиян на территории РФ. В случае отказа ведомство грозило штрафами.

В феврале 2020 года российские суды оштрафовали Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей каждую из компаний за отказ от локализации данных россиян. Facebook выплатил штраф, Twitter — оспорил решение суда.

В марте Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter, обвиняя соцсеть в том, что она не удаляет запрещенную информацию. 24 мая ведомство пригрозило аналогичными мерами Google.

Читайте также

Роскомнадзор начал замедлять твиттер. Как он это делает? И насколько эффективно? А правительственные сайты тоже он положил? 13 карточек

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег