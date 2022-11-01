Совет блогеров попросил Путина и Медведева разблокировать Instagram и Facebook

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Обновление. Совет Федерации РФ заявил в своем телеграме, что Совета блогеров при Совете Федерации не существует, а инициативы Валерии Рытвиной, которую СМИ представили как координатора совета блогеров, «не являются официальной позицией Совета Федерации».

обратился к президенту РФ Владимиру Путину и замглавы Совбеза РФ с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей и в России. Об этом сообщили «Ведомости», изучившие копии писем. Их подлинность подтвердила координатор совета Валерия Рытвина.

Авторы обращений заявили, что после блокировки соцсетей «Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны». По мнению блогеров, Россия ежедневно теряет позиции в информационной войне в ходе «спецоперации» в Украине.

Российские соцсети, по мнению авторов писем, не так популярны и спустя более чем полгода после блокировки Facebook и Instagram «не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока это не комментировал. Представитель Дмитрия Медведева сообщил, что письмо еще не получено, поэтому и реакции на него пока нет.

Facebook и Instagram заблокировали в марте на основании «размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан». 21 марта Тверской районный суд Москвы объявил «экстремистской организацией» компанию , которая владеет упомянутыми соцсетями, и запретил ее деятельность в России.

Читайте также

«Это крах моего пятилетнего труда» Читатели «Медузы» — о блокировке инстаграма и о том, как она изменит их жизнь

Читайте также

«Это крах моего пятилетнего труда» Читатели «Медузы» — о блокировке инстаграма и о том, как она изменит их жизнь