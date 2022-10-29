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Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры начал блокировать домен t.me, который используется при создании сокращенных ссылок в мессенджере Telegram. Об этом свидетельствует сервис проверки ограничения доступа к интернет-страницам на сайте Роскомнадзора.

Роскомнадзор

Что именно стало причиной блокировки домена t.me, неизвестно. По данным сервиса Роскомнадзора, доступ ограничен по решению Генпрокуратуры от 29 октября и на основании статьи 15.3 закона об информации (Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона).

Проект «Сетевые свободы» отмечает, что статья 15.3 предусматривает в качестве оснований для блокировки распространение экстремистских материалов, фейков, призывов к протестам либо дискредитацию Вооруженных сил. «С учетом современной практики, речь почти наверняка идет о военных фейках», — считает проект.

Как обратило внимание издание Astra, мониторинг реестра запрещенных сайтов, который ведет проект «Роскомсвобода», показывает, что 29 октября по решению Генпрокуратуры были заблокированы три страницы на домене t.me Это посты из украинских телеграм-каналов с призывом к российским военным сдаваться в плен.

Требование Генпрокуратуры о блокировке обязательно для всех интернет-провайдеров. «Это означает, что в ближайшее время они начнут пытаться блокировать трафик Telegram», — сообщили «Сетевые свободы». Baza пишет, что после блокировки домена t.me перестанут открываться внешние ссылки на телеграм-каналы.

Сам Telegram в России на данный момент работает. Роскомнадзор в своем телеграм-канале заявил, что «блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена».

Роскомнадзор заблокировал Telegram в России в 2018 году из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.

РКН блокировал несколько миллионов IP-адресов, которые, по утверждению ведомства, Telegram использовал для обхода блокировок. Это привело к сбоям в работе других сайтов и сервисов.

Несмотря на попытки блокировки, Telegram продолжил преимущественно стабильно работать в России. В 2020 году Роскомнадзор отказался от попыток ограничить работу мессенджера.

Как РКН боролся с Telegram. Очень коротко Два года попыток блокировки Telegram в России. Как это было