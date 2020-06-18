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Два года попыток блокировки Telegram в России. Как это было
14:27, 18 июня 2020
Источник: Meduza
Роскомнадзор 18 июня объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требование о блокировке Telegram на территории России. Ведомство отметило, что «позитивно оценивает» готовность Павла Дурова «противодействовать терроризму и экстремизму». Telegram в России был заблокирован по решению суда в апреле 2018 года, однако фактически мессенджер все это время продолжал работу. За время блокировки многие политики и ведомства стали пользоваться мессенджером для публикации официальной информации.
Фото в анонсе: BigTunaOnline / Shutterstock.com
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