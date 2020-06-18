Роскомнадзор разблокировал Telegram

Роскомнадзор объявил, что снимет ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Такая договоренность достигнута с Генпрокуратурой, сообщается на сайте ведомства.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — сказано в сообщении службы (авторское написание сохранено).

4 июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера и позволить «30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис».

15 июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram в России. Авторы документа отмечали, что российские чиновники во время эпидемии COVID-19 официально используют мессенджер «как один из своих основных информационных ресурсов».

Мессенджер Telegram был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, в том числе в подсетях Amazon, которые, по утверждению ведомства, использовали для обхода блокировок. Несмотря на попытки заблокировать приложение, Telegram продолжил преимущественно стабильно работать в России.