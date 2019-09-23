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Когда Роскомнадзор заблокирует Telegram. Отвечает Александр Жаров

Источник: Meduza
Глава Роскомнадзора Александр Жаров <a href="https://ria.ru/20190923/1559009544.html" target="_blank">сообщил</a>, что в течение года ведомство представит новую систему противодействия запрещенному контенту и блокировки мессенджера Telegram. Этот механизм, по словам Жарова, будет учитывать не только IP-протокол. <a href="https://meduza.io/news/2018/12/18/bi-bi-si-roskomnadzor-potratit-20-milliardov-rubley-na-tehnologiyu-kotoraya-pozvolit-zablokirovat-telegram" target="_blank">Ранее</a> <a href="https://meduza.io/news/2019/03/28/vedomosti-kompaniya-rdp-ru-vyigrala-ispytaniya-po-blokirovke-telegram-ee-razrabotki-ispolzuyut-i-dlya-izolyatsii-rossiyskogo-interneta" target="_blank">сообщалось</a>, что Telegram попытаются заблокировать с помощью технологии «глубокого анализа пакетов». <a href="https://meduza.io/news/2019/09/13/reuters-eksperiment-po-filtratsii-trafika-telegram-provedut-v-tyumeni" target="_blank">Эксперимент</a> по полной блокировке Telegram должен пройти в Тюмени в сентябре. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля 2018 года, но он продолжает работать.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в течение года ведомство представит новую систему противодействия запрещенному контенту и блокировки мессенджера Telegram. Этот механизм, по словам Жарова, будет учитывать не только IP-протокол. Ранее сообщалось, что Telegram попытаются заблокировать с помощью технологии «глубокого анализа пакетов». Эксперимент по полной блокировке Telegram должен пройти в Тюмени в сентябре. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля 2018 года, но он продолжает работать.

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Vida Press