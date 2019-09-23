Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Когда Роскомнадзор заблокирует Telegram. Отвечает Александр Жаров
13:27, 23 сентября 2019
Источник: Meduza
Глава Роскомнадзора Александр Жаров
сообщил
, что в течение года ведомство представит новую систему противодействия запрещенному контенту и блокировки мессенджера Telegram. Этот механизм, по словам Жарова, будет учитывать не только IP-протокол.
Ранее
сообщалось
, что Telegram попытаются заблокировать с помощью технологии «глубокого анализа пакетов».
Эксперимент
по полной блокировке Telegram должен пройти в Тюмени в сентябре. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля 2018 года, но он продолжает работать.
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Vida Press
Напишите нам