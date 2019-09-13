Reuters: эксперимент по фильтрации трафика Telegram проведут в Тюмени
Российские операторы связи получили от Роскомнадзора оборудование для эксперимента по полной блокировке Telegram, который должен пройти в Тюмени в сентябре. Об этом со ссылкой на два неназванных источника в телекоммуникационных компаниях пишет Reuters.
Сейчас, по словам одного из собеседников агентства, оборудование устаналивают в регионе. «Тестирование будет проходить в Тюмени на реальных пользователях. По его итогам поймем, как оно работает, какие сбои есть», — приводит Reuters слова второго источника.
Для фильтрации трафика будет использован комплекс, произведенный «РДП.ру», утверждают источники Reuters. Это оборудование победило в испытаниях Роскомнадзора, писали ранее «Ведомости».
Telegram официально заблокирован на территории России с весны 2018 года. Мессенджер разработал технологии обхода блокировки, которые позволяют ему работать практически беспрепятственно.