Заблокируйте весь интернет Сыграйте в Роскомнадзор. Мы надеемся, что вы проиграете!

Уже неделю Роскомнадзор пытается заблокировать Телеграм. Полегло пол-интернета, но Телеграму удается проскакивать между блокировок. Почувствуйте себя Роскомнадзором и попробуйте отрезать Телеграм от российских пользователей.

Правила игры:

— Двигайте квадратом с логотипом РКН, чтобы заблокировать часть интернета. Квадрат управляется стрелками на клавиатуре или свайпами на мобильном устройстве.

— Телеграм ведет против вас оборонительную войну и может лишить вас одной из трех жизней, если вы попадетесь ему на пути.

— В игре пять уровней. На первом этапе надо захватить 70% поля, на втором — 75%, далее — все больше и больше.