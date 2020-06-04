Павел Дуров призвал разблокировать Telegram для комфорта 30 миллионов россиян

Основатель Telegram Павел Дуров призвал власти РФ отказаться от блокировки мессенджера.

По словам Дурова, разблокировка «позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис», а также положительно бы сказалась на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

Дуров отметил, что за последние годы команда Telegram значительно усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, при этом не нарушая право пользователей на тайну переписки.

В апреле 2020 года депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили на рассмотрение в правительство законопроект, запрещающий блокировку Telegram в России. Депутаты указывали, что мессенджером пользуются в том числе и сами власти, в частности, для информирования о пандемии коронавируса. В конце мая Минкомсвязи заявило, что не поддерживает документ.

В России Telegram был заблокирован в апреле 2018 года под предлогом борьбы с терроризмом. Ранее администрация сервиса отказалась выдавать ФСБ ключи, позволявшие читать переписку пользователей.