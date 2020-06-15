В Госдуму внесли законопроект о разблокировке телеграма как «официального сервиса» госорганов

В Госдуму внесли законопроект о разблокировке телеграма в России, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы документа в пояснительной записке указывают, что мессенджер в России доступен для установки и продолжает работать, несмотря на .

Кроме того, во время эпидемии COVID-19 чиновники «используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в сети „Интернет“», сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта предлагают также внести в закон «О связи» понятие «официальный сервис». Таковым они предлагают считать «сервис, который используют государственные органы и их должностные лица для распространения информации в целях реализации своих полномочий».

В конце апреля 2020 года авторы документа говорили «Ведомостям», что «дальнейшая декларативная блокировка мессенджера наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти».