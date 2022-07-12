Apple впервые оштрафовали в России за отказ локализовать данные пользователей

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Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple на 2 миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей, сообщает ТАСС. Это первый такой штраф для Apple в России.

Компанию обвиняли в нарушении . Максимальный штраф по ней составляет шесть миллионов рублей за первое нарушение.

В ходе судебного заседания представители компании настаивали, что обработкой персональных данных занимается другое юридическое лицо. Представитель Роскомнадзора заявила, что, несмотря на передачу обработки данных другой компании, за их сбор отвечает Apple Inc.

12 июля также были оштрафованы американские компании Zoom и Ookla — владелец сервисов Speedtest и Downdetector. Обе компании суд признал виновными в нарушении той же статьи о локализации данных и назначил каждой штраф в размере одного миллиона рублей.

В России с 2015 года действует закон, обязывающий компании хранить персональные данные российских пользователей на территории РФ. В конце 2019 года размер штрафов за нарушение закона был увеличен до 1-6 миллионов рублей за первое нарушение и до 6-18 миллионов рублей за повторное.

Ранее по этой статье были оштрафованы стриминговый сервис Twitch, фотохостинг Pinterest, служба доставки UPS, онлайн-площадка Airbnb и многие другие. Аналогичные штрафы грозят мессенджеру Whatsapp, музыкальному сервису Spotify и приложению для обмена фото и видео Snapchat.