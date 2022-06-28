Фотохостинг Pinterest, служба доставки UPS и видеостриминг Twitch оштрафованы российским судом за отказ локализовать данные клиентов

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В Таганском районном суде Москвы рассмотрели административные протоколы, составленные на несколько крупных международных компаний, которые не выполнили требование властей РФ о локализации персональных данных клиентов из России, сообщает «Интерфакс».

Фотохостингу Pinterest и видеостримингу Twitch мировой судья назначил штрафы по 2 миллиона рублей каждому, а службу экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) оштрафовали на 1 миллион рублей.

Все эти компании мировой судья признал компании виновными по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ).

В России с сентября 2015 года действует закон, обязывающий компании хранить персональные данные пользователей из РФ на российской территории.

До конца 2019 года за отказ локализовать данные пользователей предусматривались штрафы до пяти тысяч рублей. Так, весной 2019 года Twitter и Facebook получили по три тысячи рублей штрафа. В конце 2019 года размер штрафов был увеличен до 1-6 миллионов рублей за первое нарушение, и до 6-18 миллионов рублей за повторное.

Штрафы от миллиона рублей и выше за невыполнение требования о локализации данных накладывалась в разное время на сервис для генеалогических исследований MyHeritage, Twitter, WhatsApp и Facebook.

За отказ локализовать данные также предусмотрена блокировка. В ноябре 2016 года в России по этой причине была заблокирована соцсеть LinkedIn.

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