Суд оставил в силе штраф Twitter за отказ хранить данные пользователей в России. Соцсеть должна заплатить четыре миллиона рублей

Таганский суд Москвы признал законным штраф в четыре миллиона рублей для Twitter за то, что соцсеть хранит данные российских пользователей .

Этот штраф в феврале назначил мировой суд Таганского района. Twitter пытался обжаловать решение мирового суда, утверждая, что протокол о штрафе составили с процессуальными нарушениями. Жалоба была отклонена.

Вместе с Twitter мировой суд Таганского района оштрафовал на четыре миллиона рублей Facebook. Эта соцсеть не обжаловала решение суда.

Впервые Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook локализовать данные российских пользователей в 2018 году. Ответы компаний ведомство сочло формальным. Весной 2019 года Twitter и Facebook получили по три тысячи рублей штрафа. Срок на локализацию данных россиян для них продлили.

В декабре 2019 года в России был увеличен штраф а отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. Его максимальная сумма выросла с пяти тысяч до 18 миллионов рублей. В январе 2020 года Роскомнадзор завел на Twitter и Facebook новое дело за отказ хранить данные в России.