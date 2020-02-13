Суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на четыре миллиона рублей каждую за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию, сообщает «Интерфакс».

КоАП, по которой было открыто дело в отношении Twitter, предусматривает штраф от одного до шести миллионов рублей.

Впервые Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook локализовать данные российских пользователей в 2018 году. Компании прислали ответы на соответствующие вопросы ведомства, но они были сочтены «формальными», после чего Facebook и Twitter оштрафовали на три тысячи рублей по статье за непредоставление данных органам власти.

В 2016 году за отказ локализовать данные российских пользователей по требованию Роскомнадзора была заблокирована соцсеть LinkedIn.