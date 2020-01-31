Роскомнадзор завел дело на Facebook и Twitter. Им грозит штраф до шести миллионов рублей

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter из-за того, что компании не предоставили в установленный срок сведения о том, что перенесли персональные данные россиян на российские серверы. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

, по которой возбуждено дело, предусматривает в качестве наказания для юрлиц административный штраф в размере от одного до шести миллионов рублей. Роскомнадзор направит административный протокол в суд в течение трех рабочих дней.

В декабре 2018 года Роскомнадзор потребовал, чтобы Twitter и Facebook хранили данные российских пользователей на территории РФ. Ответы компаний ведомство сочло формальным и оштрафовало каждую из них на три тысячи рублей.

31 января 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров направил Facebook и Twitter запросы о том, как компании исполняют закон о локализации баз данных российских пользователей.

В 2016 году за отказ локализовать данные российских пользователей по требованию Роскомнадзора была заблокирована соцсеть LinkedIn.