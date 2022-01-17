Сервис MyHeritage оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян

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Сервис для генеалогических исследований MyHeritage оштрафован в России на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян, сообщает «Интерфакс».

Штраф наложил один из мировых судей в Москве, признавший MyHeritage виновной по .

Как уточняет агентство, для MyHeritage — это первый штраф в России за отказ локализовать данные.

MyHeritage — один из самых популярных в мире сервисов для генеалогических исследований. Компания была основана в 2003 году в Израиле. По данным MyHeritage, сервисом пользуются более 100 миллионов человек по всему миру.

В марте 2020 года сообщалось, что MyHeritage проверит прокуратура Москвы на предмет законности сбора ДНК-анализов у россиян. Сервис предлагает пользователям, в числе прочего, сделать тест ДНК, чтобы узнать, из каких регионов произошли предки. О результатах проверки данных в открытом доступе нет.

В ноябре 2016 года в России была заблокирована соцсеть LinkedIn, которую суд счел виновной в нарушении требований закона о хранении персональных данных россиян только на территории России.

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