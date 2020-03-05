Генпрокуратура России решила проверить сервис MyHeritage на предмет законности сбора ДНК-анализов у граждан

Обновление: MyHeritage перестала принимать заказы на ДНК-тесты из России, сообщает «Коммерсант FM».

Генпрокуратура России поручила проверить деятельность международной онлайн-платформы MyHeritage на предмет законности сбора ДНК-анализов у россиян, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. С просьбой проверить MyHeritage, сообщает «Интерфакс», в Генпрокуратуру обратился депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Трансграничная передача биометрических персональных данных может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя России, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны и безопасности государства», — пояснил Иванов.

Проверка MyHeritage поручена прокуратуре Москвы, также запрос направлен в Роскомнадзор, рассказал официальный представитель Генпрокуратуры. «Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по результатам» выполнения поручений, добавил он.

Роскомнадзор получил обращение от Генеральной прокуратуры и рассмотрит его в установленные сроки, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

MyHeritage — один из наиболее популярных в мире сервисов для генеалогических исследований. В числе прочего MyHeritage предлагает пользователям тест ДНК, чтобы получить «уникальную информацию о географических регионах, из которых произошли предки, и этническую принадлежность».

В 2018 году MyHeritage сообщала об утечке данных 92 миллионов пользователей — адресов электронной почты и зашифрованных версий паролей (хэшей). Доступ к другой информации, подчеркивали в компании, хакеры не получили.