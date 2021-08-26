WhatsApp назначили первый штраф за отказ локализовать данные в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мессенджер WhatsApp оштрафован на 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор. Для WhatsApp это первый подобный штраф.

В свою очередь Facebook и Twitter были оштрафованы за повторный отказ локализовать данные. Для Facebook штраф составил 15 миллионов рублей, для Twitter — 17 миллионов рублей.

В Роскомнадзоре заявляют, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали около 600 представительств в РФ зарубежных компаний, в том числе Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, и LG. За нарушение требования о локализации в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег