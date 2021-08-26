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WhatsApp назначили первый штраф за отказ локализовать данные в России

Источник: Интерфакс

Мессенджер WhatsApp оштрафован на 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор. Для WhatsApp это первый подобный штраф.

В свою очередь Facebook и Twitter были оштрафованы за повторный отказ локализовать данные. Для Facebook штраф составил 15 миллионов рублей, для Twitter — 17 миллионов рублей. 

В Роскомнадзоре заявляют, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали около 600 представительств в РФ зарубежных компаний, в том числе Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, и LG. За нарушение требования о локализации в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn. 

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