Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook локализовать данные пользователей в России до 1 июля

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Зарубежные социальные сети должны к 1 июля локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Об этом на заседании коллегии Роскомнадзора заявил замглавы ведомства Милош Вагнер.

До 1 июля 2021 года социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей в РФ.

Вагнер сообщил, что уже более 600 компаний локализовали базы данных в соответствовании с требованиями законодательства. Он напомнил, что в случае повторного отказа сделать это компаниям грозят штрафы до 18 миллионов рублей.

В апреле Роскомнадзор давал владельцам Google, Twitter, Facebook и WhatsApp время до конца мая, чтобы ответить на отправленные ранее запросы о локализации данных на территории РФ.

В феврале 2020 года Facebook и Twitter за отказ от локализации данных были оштрафованы на 4 миллиона рублей каждая. Facebook выплатил штраф, Twitter — оспорил его.

С марта Роскомнадзор замедляет работу твиттера, обвиняя соцсеть в неудалении запрещенной информации. Ведомство 24 мая пригрозило аналогичными мерами Google.

РКН против западных соцсетей

Роскомнадзор начал замедлять твиттер. Как он это делает? И насколько эффективно? А правительственные сайты тоже он положил? 13 карточек

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