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Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что для качественной подготовки военнослужащих срок обязательной службы в российской армии следует увеличить с одного года до двух.

«Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант», — сказал депутат.

По словам Шеремета, это предложение, сделанное на фоне продолжающейся войны в Украине и начавшегося , — «своевременная и необходимая мера», которую «нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии».

Шеремет — не первый, кто выступил с инициативой увеличить срок военной службы. В середине октября аналогичное предложение сделал сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. По его мнению, военнослужащих нельзя быстро научить обращаться со сложной военной техникой, а после увеличения срока службы до двух лет армия РФ увеличится вдвое.

«Наверное, [увеличить срок службы] все-таки имеет смысл. Наверное, если бы армия была такая укомплектованная, мы даже бы обошлись без частичной мобилизации. Но это задача президента», — сказал Джабаров.

В Кремле и тогда, и сейчас заявили, что в администрации президента России увеличение срока службы в армии до двух лет не обсуждается. Комментируя предложение Шеремета, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом вопросе «все зависит от позиции Минобороны». Ведомство по этой теме в последнее время не высказывалось.

Мнения в Совете Федерации по поводу инициативы разделились. Глава оборонного комитета верхней палаты парламента Виктор Бондарев поддержал возвращение российской армии к двухлетнему сроку службы. Он объяснил свою позицию тем, что военные получат лучшую подготовку и лучше научатся обращаться с новыми вооружениями.

По словам Бондарева, в Совете Федерации пройдут консультации с профильными ведомствами, в том числе с Минобороны. Сенатор считает, что идею в конечном счете поддержат.

В свою очередь глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас усомнился, что увеличение срока службы повысит боеспособность российской армии. «Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников», — считает он.

При этом Клишас поддержал предложение о консультациях с военными в парламенте, отметив, что итоговое решение остается за Минобороны. «Принимать решение военному ведомству, и людям должны быть понятны основания этого решения», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Срок службы в российской армии сократили с двух лет до одного с 2008 года. В Минобороны говорили, комментируя эту реформу, что такое решение способствовало уменьшению числа случаев дедовщины.

«Одно дело, когда человек там уже три периода прослужил, уже четвертый период приходит, естественно, он себя чувствует, что он все знает, все умеет, все способен. А сейчас практически послужил он на полгода дольше, чем человек, который пришел, что называется, с гражданки», — объяснял в 2019 году начальник направления призыва Генштаба Алексей Князев.

«Медуза» рассказывала, что после реформы правозащитники отмечали снижение числа преступлений в армии, но не такое радикальное, как об этом сообщали власти.

В 2016 году Минобороны РФ отчиталось, что число служащих по контракту впервые в новейшей истории российской армии превысило число срочников. Ведомство неоднократно заявляло, что намерено увеличивать количество контрактников, но не планирует отказываться от призыва на срочную службу.