«Воровать в армии по-прежнему легко» «Русская служба Би-би-си» рассказала, как в российских военных частях массово крадут форму, берцы, туалетную бумагу и мыло

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Ivan Vysochinsky / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

С начала мобилизации в России постоянно появляются сообщения о нехватке экипировки для людей, призванных в армию. Мобилизованные и их родственники рассказывают, что большую часть необходимых вещей им приходится покупать на свои деньги. В начале октября депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем телеграме задался вопросом: «Мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые хранились на пунктах приема личного состава. Откуда проблемы с формой, еще с чем-то?» «Русская служба Би-би-си» пишет, что как минимум отчасти нехватка экипировки объясняется массовыми хищениями в армии.

«Воровать в армии по-прежнему легко», — сказал собеседник «Русской службы Би-би-си», офицер запаса вооруженных сил РФ, попросивший об анонимности. Он рассказал, что у этого воровства есть разные уровни: один уровень — это забрать домой какие-то вещи, другой — вывезти из части «Камаз» с обмундированием, третий — это воровство миллиардами.

Одной из главных причин повсеместного распространения хищений в российской армии собеседник «Би-би-си» назвал отсутствие современных систем учета имущества: «Нет даже учета горюче-смазочных материалов, без которых воевать невозможно. Все до сих пор записывают в тетрадочку, а когда есть тетрадочка, то сложно сверить, что написано в тетрадочке в части, а что в округе».

По данным «Би-би-си», в среднем каждый год на хищениях ловят тысячу военнослужащих. За последние восемь лет гарнизонные военные суды вынесли больше 12 тысяч приговоров за мошенничество и не менее 558 приговоров за пропажу имущества с вещевых складов. За растрату были осуждены более 700 контрактников, включая командиров.

Один из примеров мелкой кражи — случай, произошедший в 2021 году. Двое срочников в Брянской области залезли на склад военной части и украли две фуражки, берцы и кроссовки, три комплекта нательного белья и четыре спортивные куртки «Армия России». После начала войны в Украине они отправили эти куртки своим родственникам по почте. Когда их уличили в краже, они позвонили домой и попросили отправить вещи обратно. Оба срочника были приговорены к небольшим штрафам по статье о краже.

Другой случай хищения, о котором рассказала «Би-би-си», произошел осенью 2021 года. Старшина одной из воинских частей в Алтайском крае, назначенный ответственным за обучение срочников, пришел на склад за теплыми куртками для роты, в которой числится более 100 человек. 50 курток из 100 он вынес за пределы части и продал. Старшину приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей по статье о присвоении или растрате.

Еще одно дело о хищении рассматривалось в Новосибирской области в первые недели войны с Украиной. Тогда судили прапорщика Алексея Чурюканова, начальника продовольственной и вещевой службы тыла из воинской части города Обь. Вместе с ним по делу проходили еще двое обвиняемых. По данным следствия, они систематически продавали вверенное им имущество. В апреле 2019 года обвиняемые вывезли с территории части 60 полевых летних костюмов и столько же фуражек, 50 комплектов нательного белья и 20 пар берцев. Для транспортировки этих вещей они использовали служебный «Камаз».

Военные не ограничивались воровством одежды — они вывозили нитки, туалетную бумагу, «файлики» для листов А4 и жидкое мыло. Общая стоимость проданного ими имущества составила 1 миллион рублей, но инвентаризация показала, что на складе не хватает вещей на 1,5 миллиона. Все участники хищений отделались штрафами.

Воровство в российской армии распространено далеко не только на уровне воинских частей, рассказал «Би-би-си» военный эксперт, занимавшийся мониторингом состояния танковых сил. По его словам, в некоторые части доходили только незначительные объемы средств, выделенных на хранение и эксплуатацию танков.

«Те, что доходили, сначала воровались на более низком уровне, а те, что оставались, тратились лишь на покраску танков. ГСМ тоже воровались, поэтому танки годами никуда и не ездили. Когда они окончательно ломались и приходили в негодность, с них начинали растаскивать и ценное оборудование. Поэтому неудивительно, что вести наступательные кампании российские танкисты просто не могут», — заключил эксперт.

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