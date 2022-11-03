Мобилизованные из Томской области две недели скрываются в лесу под Луганском Они отступили с фронта после обстрела. Теперь им угрожают уголовным делом о дезертирстве
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Мобилизованные из Первомайского района Томской области две недели скрываются в лесу в аннексированной Луганской области. Вернуться в часть они не могут, поскольку там им угрожают уголовным делом о дезертирстве за то, что они ушли из зоны боевых действий. Об этом «Сибирь.Реалии» сообщила Елена Солодовникова, мать одного из мобилизованных.
По словам женщины, ее сына мобилизовали 26 сентября. Ему обещали трехмесячную подготовку в воинской части в Омске, но вместо этого его и других призывников увезли в Екатеринбург. Там им выдали форму и 29 сентября доставили в приграничную часть в Ростовской области. Через неделю мобилизованных отправили в Луганскую область. По данным источника «Сибирь.Реалии», в обеих частях призывников называли «мясом».
В Луганской области мобилизованные попали под минометный обстрел и были вынуждены отступить. По словам Солодовниковой, командования на поле боя не было, а главным был назначен такой же мобилизованный в звании сержанта, который не понимал, что делать. «Они шли как пехота, никакой техники не было. Автоматы были, но что они, с автоматами против танков пойдут?» — рассказала мать мобилизованного.
В результате солдаты отступили в лес. В последний раз они связывались с родными 17 октября. «Сейчас они сами по себе. Из палаток сделали какой-то тент, днем жгут костры, чтобы согреться, ночью тушат», — говорит Солодовникова.
Родственники военнослужащих обратились за помощью к депутату Госдумы от Томской области Татьяне Соломатиной. Они просили «дать мобилизованным нормальное командование» и отправить их на обучение, однако депутат заявила, что «офицеры отказываются работать с дезертирами». От офиса губернатора, к которому родственники обратились с жалобой, что их близких отправили в зону боевых действий без подготовки, командования, боеприпасов и продовольствия, они получили извещение, что обращение принято к рассмотрению.
Фото на обложке: Станислав Красильников / ТАСС