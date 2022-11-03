Мобилизованные из Томской области две недели скрываются в лесу под Луганском Они отступили с фронта после обстрела. Теперь им угрожают уголовным делом о дезертирстве

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Мобилизованные из Первомайского района Томской области две недели скрываются в лесу в аннексированной Луганской области. Вернуться в часть они не могут, поскольку там им угрожают уголовным делом о за то, что они ушли из зоны боевых действий. Об этом « » сообщила Елена Солодовникова, мать одного из мобилизованных.

По словам женщины, ее сына мобилизовали 26 сентября. Ему обещали трехмесячную подготовку в воинской части в Омске, но вместо этого его и других призывников увезли в Екатеринбург. Там им выдали форму и 29 сентября доставили в приграничную часть в Ростовской области. Через неделю мобилизованных отправили в Луганскую область. По данным источника «Сибирь.Реалии», в обеих частях призывников называли «мясом».

В Луганской области мобилизованные попали под минометный обстрел и были вынуждены отступить. По словам Солодовниковой, командования на поле боя не было, а главным был назначен такой же мобилизованный в звании сержанта, который не понимал, что делать. «Они шли как пехота, никакой техники не было. Автоматы были, но что они, с автоматами против танков пойдут?» — рассказала мать мобилизованного.

В результате солдаты отступили в лес. В последний раз они связывались с родными 17 октября. «Сейчас они сами по себе. Из палаток сделали какой-то тент, днем жгут костры, чтобы согреться, ночью тушат», — говорит Солодовникова.

Родственники военнослужащих обратились за помощью к депутату Госдумы от Томской области Татьяне Соломатиной. Они просили «дать мобилизованным нормальное командование» и отправить их на обучение, однако депутат заявила, что «офицеры отказываются работать с дезертирами». От офиса губернатора, к которому родственники обратились с жалобой, что их близких отправили в зону боевых действий без подготовки, командования, боеприпасов и продовольствия, они получили извещение, что обращение принято к рассмотрению.

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Фото на обложке: Станислав Красильников / ТАСС