Война Двести пятьдесят второй день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 ноября читайте здесь, а главные фотографии прошедшего дня смотрите здесь.

Главные новости:

Украинские власти сообщили о 12 сбитых дронах-камикадзе, запущенных российскими войсками. Один беспилотник сбить не удалось, он нанес удар по объекту инфраструктуры в Черкасской области.

Veon объявила о начале процесса продажи «Вымпелкома». По данным «Коммерсанта», активы передадут российскому топ-менеджменту.

ФСБ России объявила о предотвращении в Крыму диверсии украинских спецслужб.

Юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает от лица украинцев в Высокий суд Лондона иск против российского бизнесмена Евгения Пригожина и созданной им ЧВК Вагнера.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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