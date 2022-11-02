Война Двести пятьдесят второй день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 ноября читайте здесь, а главные фотографии прошедшего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Украинские власти сообщили о 12 сбитых дронах-камикадзе, запущенных российскими войсками. Один беспилотник сбить не удалось, он нанес удар по объекту инфраструктуры в Черкасской области.
- Veon объявила о начале процесса продажи «Вымпелкома». По данным «Коммерсанта», активы передадут российскому топ-менеджменту.
- ФСБ России объявила о предотвращении в Крыму диверсии украинских спецслужб.
- Юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает от лица украинцев в Высокий суд Лондона иск против российского бизнесмена Евгения Пригожина и созданной им ЧВК Вагнера.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что, по данным местных администраций на 09:00 2 ноября, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погибли 9 человек в Донецкой области, ранения получили 19 жителей Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областей.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на оставшийся ликер, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Миронов.
Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает от лица украинцев в Высокий суд Лондона иск против российского бизнесмена Евгения Пригожина и созданной им ЧВК Вагнера .
«Не только сама война Путина незаконна, но и незаконны методы, которыми она ведется, включая целенаправленные нападения на мирных жителей. ЧВК Вагнера использует террористические способы ведения войны для достижения целей Путина. Это подтверждается их многочисленными военными преступлениями, включающими пытки, убийства и изнасилования, используемые для запугивания мирного населения», — говорится в пресс-релизе компании.
Телеканал "Дождь" объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фотографии, на которых, по его словам, показаны последствия обстрела Сумской области.
За последние сутки, написал Тимошенко, на территории региона было зафиксировано более 100 артиллерийских обстрелов. «Повреждены два частных здания и линии электропередачи. Один человек пострадал», — сообщил он.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
ФСБ России сообщила, что предотвратила в Крыму диверсию украинских спецслужб
В ФСБ утверждают, что задержали гражданина Украины 1978 года рождения, которого подозревают в том, что он пытался взорвать опоры ЛЭП в одном из районов аннексированного Крыма, пишет «Интерфакс».
Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Польша начала строить ограждение из колючей проволоки высотой два с половиной метра на границе с Калининградской областью России. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет ТАСС.
Польша планирует построить стену на границе с Россией, чтобы остановить волну африканских и азиатских мигрантов, которая ожидается в ближайшие недели, сообщало в конце октября агентство Reuters со ссылкой на источники.
Северск, Донецкая область. 1 ноября
Утром 2 ноября в Киевской области, как и в других регионах Украины, начались плановые стабилизационные отключения электроэнергии, сообщил глава обладминистрации Алексей Кулеба.
По его словам, в Киевской области 16 тысяч домов остаются без электроснабжения. «Наши энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп. В течение дня возобновим электричество всех абонентов», — сказал Кулеба.
Ранее «Укрэнерго» сообщило, что в нескольких регионах страны с 6 утра ввели график почасовых отключений электричества. То есть отключения будут каждый день, но в одно и то же время для каждого региона. Такие ограничения распространили на Киев, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области.
В конце октября комиссар криминальной полиции Финляндии Кристер Альгрен сообщил, что полиция обнаружила признаки того, что оружие, вывезенное из Украины, уже находится в Финляндии. Он также утверждал, что оружие, доставленное из Украины, обнаружили и в других странах Европы — в Швеции, Дании и Нидерландах.
В июле Европол заявил, что преступные группировки, а также беженцы контрабандой вывозят оружие из Украины.
Петр Верзилов — участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» — стал фигурантом нового уголовного дела, пишут Baza и SHOT. Причиной уголовного преследования, по данным телеграм-каналов, стали посты Верзилова в соцсетях об убийстве мирных жителей Бучи российскими военными. Верзилов заочно арестован и объявлен в международный розыск, пишет Baza.
Для Верзилова это второе уголовное дело. С лета 2020 года он является фигурантом дела о неуведомлении о втором гражданстве. В рамках этого дела у Верзилова, его родных и близких прошли многочисленные обыски.
По данным «Коммерсанта», «Вымпелком» (бренд — «Билайн»), о начале продажи которого объявила нидерландская компания Veon, перейдет под контроль российского топ-менеджмента.
Передача актива в российскую юрисдикцию, считают опрошенные изданием юристы, позволит Veon избежать возможных санкций, а «Вымпелкому» — избавиться от ограничений, связанных с тем, что акционером компании является иностранный холдинг из «недружественной» страны.
Кроме того, отмечает издание, для представителей «недружественных» стран операции с российскими активами требуют согласования правительственной комиссии, что затрудняет продажу «Вымпелкома».
Всего, по данным командования Воздушных сил Украины, в ночь на 2 ноября российские войска запустили 13 дронов-камикадзе иранского производства, 12 из них были сбиты. Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что шесть беспилотников было сбито над территорией его региона. Глава Черкасской области Игорь Табурец сообщал, что один российский дрон удалось сбить, а второй ударил по объекту инфраструктуры.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Утренняя сводка Генштаба Украины. Главное
- Продолжается принудительная «эвакуация» гражданских жителей из населенных пунктов на территории Херсонской области. В частности, из поселка Великая Лепетиха людей вывозят автобусами — выезд частным транспортом запрещен. Зафиксировано перемещение архивов из административных зданий Херсона.
- По имеющейся информации, противник развернул дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Завитне Бажання Донецкой области, который в настоящее время переполнен ранеными российскими военнослужащими.
- Несмотря на официальное завершение мобилизации на территории Российской Федерации, мужчинам призывного возраста продолжают приносить повестки.
- За прошедшие сутки противник нанес семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары наносились по более чем 25 населенным пунктам. Среди них — Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, в том числе Минобороны.
Российские войска атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе, заявил глава региона
Как сообщил Игорь Табурец в телеграме, по Черкасской области было выпущено два дрона, один из которых сбила система ПВО, а второй нанес удар по объекту инфраструктуры. Люди не пострадали, информацию о разрушениях Табурец не сообщил.
Всего, по данным командования Воздушных сил Украины, в ночь на 2 ноября российские войска запустили 13 дронов-камикадзе иранского производства, 12 из них были сбиты.
О сбитых дронах, в частности, сообщал глава Днепропетровской области Валентин Резниченко. По его словам, над территорией региона было уничтожено шесть дронов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Veon объявила о начале процесса продажи «Вымпелкома»
Холдинговая компания Veon, которой принадлежит «Вымпелком», работающий под брендом «Билайн», заявила, что выставила на продажу российские активы.
Руководство Veon в настоящее время изучает варианты, стремясь обеспечить достижение оптимального результата для всех заинтересованных сторон, включая Veon, ее российские подразделения, ее акционеров, ее кредиторов, ее клиентов и ее сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами.
Украина и ООН планируют 3 ноября возобновить движение судов в рамках зерновой сделки
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что движение судов с украинской сельхозпродукцией в рамках зерновой сделки будет возобновлено 3 ноября.
«Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по „зерновому коридору“ пройдут восемь судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН», — написал Кубраков в твиттере. По его словам, на 2 ноября запланированы проверки судов с зерном в Босфоре.
Постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Абдулла также сообщил, что ожидает начало движения судов 3 ноября.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях Украины
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая идет уже 252 дня. Спасибо, что вы с нами все это время.