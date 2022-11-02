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Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Из воинской части у поселка Хохлово под Белгородом сбежал 27-летний житель Санкт-Петербурга Кирилл Березин, который после мобилизации безуспешно пытался добиться перевода на альтернативную гражданскую службу.

Как сообщает «Русская служба Би-би-си», по возвращении домой он сразу обратился в Следственный комитет России с явкой с повинной — и попросил привлечь его командира к ответственности по статьям об угрозе убийством и превышении полномочий.

Кирилл Березин, придерживающийся пацифистских взглядов, получил повестку в армию через три дня после начала мобилизации в России. Он решил пойти в военкомат, чтобы попросить направить его на альтернативную гражданскую службу (АГС). «Не успел рот открыть, как у меня отобрали паспорт и военный билет», — рассказал Березин «Русской службе Би-би-си».

Как в России запрещают альтернативную службу Власти России заявили, что во время мобилизации нельзя проходить альтернативную гражданскую службу. Но постойте, ведь это противоречит Конституции?

Березина отправили в воинскую часть в поселке Каменка под Выборгом. За четыре дня мобилизованных один раз вывезли на полигон. На стрельбах Березину сказали сделать 30 выстрелов «в сторону мишени» — из-за плохого зрения он ее даже не видел, а очков у него с собой не было.

28 сентября мобилизованных поездом отправили в Белгородскую область, дорога заняла три дня. Там их разместили во временном лагере в поселке Хохлово. Места в палатках хватило не всем — некоторые, включая Березина, были вынуждены спать на улице.

2 октября мобилизованным выдали оружие — и еще раз вывезли на полигон. Отправка на фронт была запланирована на 5 октября, но Березин отказался брать боевое снаряжение и подал рапорт о переводе на альтернативную службу.

Березина вызвали к начальнику штаба войсковой части 02511 (постоянное место дислокации — поселок Каменка Выборгского района Ленинградской области) подполковнику Анатолию Смердову.

По словам Березина, Смердов угрожал «выбить ему зубы». «Он держал возле моего лица свой кулак и говорил, что мне сейчас ***** [применит силу]». «Почему нормальные пацаны должны умирать, а ты, падаль ****** [траханая], должен жить», — цитирует «Би-би-си» рассказ Березина о разговоре с начальником штаба.

Что происходило с Кириллом Березиным сразу после мобилизации

Мобилизованный петербуржец потребовал перевода на альтернативную службу Он отказался ехать воевать и брать в руки оружие даже в учебной части

Что происходило с Кириллом Березиным сразу после мобилизации

Мобилизованный петербуржец потребовал перевода на альтернативную службу Он отказался ехать воевать и брать в руки оружие даже в учебной части

Березин обратился в суд с требованием признать его мобилизацию незаконной, но его заявление было отклонено. По словам Березина, подполковник Смердов угрожал ему и обещал отправить на фронт. «Я ответил, что пока идет судебное разбирательство по моему делу, я не могу быть никуда направлен. Он сказал, что тогда даст мне прикладом по голове и в бессознательном состоянии запихает меня в „Камаз“», — рассказал мобилизованный.

Когда Березин узнал, что его воинская часть переезжает из Хохлово (когда и куда, офицеры не говорили), он решил бежать: «Я не хотел ехать в неизвестность под руководством человека, который мне угрожает».

Березин без труда покинул часть, оставив в палатке форму и рюкзак, чтобы его не сразу начали искать, и пошел к магазину, около которого стоят такси. Там он договорился с водителем довезти его до Петербурга за 35 тысяч рублей. Через 22 часа он был дома.

В Петербурге Березин сразу отправился в Следственный комитет. Явка с повинной позволила зафиксировать время, когда он туда пришел. В статье о «самовольном оставлении части» сказано, что если военнослужащий отсутствует менее двух суток, то его нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Тогда же Березин написал заявление на подполковника Смердова. СК решил провести две проверки — и по поводу действий офицера, и по поводу «самоволки» мобилизованного. На время проверки Березина прикомандировали к воинской части на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Адвокат мобилизованного Никифор Иванов намерен добиваться для своего подзащитного перевода на альтернативную службу и готовит апелляцию.

Березин не отказывается служить, он даже готов быть поваром, писарем в штабе, санитаром в госпитале, лишь бы не брать в руки оружие и не причинять им вред любым другим людям, тем более убивать других людей.

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