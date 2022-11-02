МИД РФ опубликовал заявление «о предотвращении ядерной войны»

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Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором говорится, что Россия «гипотетически» может применить ядерное оружие только в оборонительных целях либо при угрозе самому существованию государства.

Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана. Российские в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением , либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

МИД заявил, что первоочередной задачей является недопущение любого военного столкновения ядерных держав, в связи с чем призывает другие страны, обладающие ядерным оружием, «на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта».

Президент России Владимир Путин регулярно угрожает применением ядерного оружия. 24 февраля во время обращения к россиянам в связи с началом войны он пообещал, что тех, кто решит вмешаться в происходящее, ждет ответ, с которым они «в своей истории еще никогда не сталкивались».

В сентябре Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности Россия применит «все имеющиеся в распоряжении средства». Вскоре после этого Россия объявила об аннексии четырех украинских регионов.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 ноября заявил, что возвращение Украиной всех своих территорий является угрозой существованию России.

Что Путин говорил о ядерном оружии

Путин постоянно угрожает миру ядерным оружием. А ведь когда-то он подписывал договор о сокращении числа боеголовок Вот что он говорил об этом в последние 20 лет — и что он делал

Что Путин говорил о ядерном оружии

Путин постоянно угрожает миру ядерным оружием. А ведь когда-то он подписывал договор о сокращении числа боеголовок Вот что он говорил об этом в последние 20 лет — и что он делал