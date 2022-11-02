Рестораторы и поставщики заявили, что в Россию перестали ввозить Jägermeister

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Немецкая компания Mast-Jägermeister SE, выпускающая ликер Jägermeister, приостановила поставки в Россию, сообщил РИА Новости общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

«Дистрибьюторы ищут варианты поставок и через какое-то время найдут. При этом поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на тот Jägermeister, который остался в наличии», — сказал Миронов.

Производитель пока не комментировал сообщения о прекращении поставок в Россию.

1 ноября уральское агенство ЕАН сообщило, что, по данным источников, производитель Jägermeister решил покинуть российский рынок. Представитель неназванной компании, поставляющей алкоголь в бары Екатеринбурга, рассказал, что «поставщики один за другим начали заявлять об отказах», а в некоторых барах закончились запасы.

Представитель группы компаний «Руст», дистрибутора Jägermeister в России, заявил ЕАН, что компания не прекращала сотрудничество с производителем ликера — и у нее есть действующий контракт на дистрибуцию. В «Русте» утверждают, что ранее «наблюдались перебои с продукцией в определенных регионах, но данная ситуация носила временный характер».

После российского вторжения в Украину власти США в рамках санкций против России полностью запретили отгрузки алкоголя, а Евросоюз — поставки спиртного дороже 300 евро за единицу товара.

Из России ушел ряд международных производителей и дистрибьюторов алкоголя. Среди них — Pernod Ricard (производит Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bellʼs, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewarʼs, William Lawsonʼs), Brown-Forman (Jack Danielʼs, Finlandia), Moet Hennessy.