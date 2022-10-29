Источники РБК и The Moscow Times заявили об отставке командующего группировкой войск «Центр» в Украине генерала Лапина. Его критиковал Кадыров

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Генерал-полковник Александр Лапин снят с поста командующего группировкой российских войск «Центр» в Украине. Об этом сообщили издания The Moscow Times и РБК со ссылкой на источники.

Также об отставке Лапина сообщила ЧГТРК «Грозный» без ссылок на источники. «Патриотический» телеграм-канал Grey Zone написал о «сообщениях», что Лапин снят с должности.

Официального подтверждения этой информации нет.

Александр Лапин в 2017 году стал командовать Центральным военным округом РФ. Группировка войск «Центр», которую он возглавил в Украине, захватывала Луганскую область.

Летом президент Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, генерал был награжден за взятие Лисичанска, хотя, как утверждал Кадыров, «де-факто его там и рядом не было».

Кадыров за последний месяц дважды критиковал Лапина. В начале октября он назвал генерала «бездарем» из-за отступления российской армии из города Лиман на севере Донецкой области. В конце октября Кадыров обвинил Лапина в прорыве сил ВСУ на одном из участков фронта.

Кто такой Александр Лапин и что он делал на фронте

Александр Лапин — российский генерал, которого Рамзан Кадыров обвиняет в отступлении в Украине и называет «бездарем» Что о нем известно? И как действовали его войска?

Кто такой Александр Лапин и что он делал на фронте

Александр Лапин — российский генерал, которого Рамзан Кадыров обвиняет в отступлении в Украине и называет «бездарем» Что о нем известно? И как действовали его войска?