Источники РБК и The Moscow Times заявили об отставке командующего группировкой войск «Центр» в Украине генерала Лапина. Его критиковал Кадыров
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Генерал-полковник Александр Лапин снят с поста командующего группировкой российских войск «Центр» в Украине. Об этом сообщили издания The Moscow Times и РБК со ссылкой на источники.
Также об отставке Лапина сообщила ЧГТРК «Грозный» без ссылок на источники. «Патриотический» телеграм-канал Grey Zone написал о «сообщениях», что Лапин снят с должности.
Официального подтверждения этой информации нет.
Александр Лапин в 2017 году стал командовать Центральным военным округом РФ. Группировка войск «Центр», которую он возглавил в Украине, захватывала Луганскую область.
Летом президент Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, генерал был награжден за взятие Лисичанска, хотя, как утверждал Кадыров, «де-факто его там и рядом не было».
Кадыров за последний месяц дважды критиковал Лапина. В начале октября он назвал генерала «бездарем» из-за отступления российской армии из города Лиман на севере Донецкой области. В конце октября Кадыров обвинил Лапина в прорыве сил ВСУ на одном из участков фронта.