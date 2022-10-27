Рамзан Кадыров вновь раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина. На этот раз он обвинил его в прорыве сил ВСУ на одном из участков фронта

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь опубликовал в телеграме пост с резкой критикой командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.

В районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, написал Кадыров, российскую линию обороны без боя пересекли пять БТР ВСУ и 50 военнослужащих. Ответственным за этот участок, заявил глава Чечни, был Лапин. Наступление, по словам Кадырова, удалось остановить, но для этого пришлось снять часть войск с обороны города Рубежное.

Повторяется история со сдачей линии обороны Красный Лиман. Один в один. И трагедию на этом участке мы пока избежали только за счет верного размещения сил на втором эшелоне линии обороны. Сейчас за Лапиным оборона Сватово и Макеевки.

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Этим постом Кадыров отвечает Евгению Пригожину — основателю ЧВК "Вагнер", который через свою пресс-службу заявил, что на войне в Украине есть «пахари», которые работают «ради победы и минимизации потерь», а есть «кадровые» [военные — прим. «Медуза»], «многие из которых не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать». «Бездельники, Рамзан Ахматович [Кадыров — прим. „Медуза“] знает, о ком я говорю, должны немедленно убраться».

Кадыров, в свою очередь, в посте упоминает Пригожина, называя его «дорогим братом», «прирожденным воином» и подчеркивая, что «оценке именно таких людей необходимо уделять пристальное внимание, прислушиваться, делать выводы». «Уж они точно знают, что на войне правильно, а что нет», — написал Кадыров.

«Как правильно заметил Евгений Викторович [Пригожин — прим. „Медуза“], нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра», — заявил глава Чечни.

В начале октября Кадыров обвинил генерал-полковника Александра Лапина в потере Лимана (в сводках Минобороны РФ город называют Красный Лиман), а также раскритиковал кадровую политику Минобороны РФ в целом.

Евгений Пригожин, по данным американской разведки, на которые ссылалась The Washington Post, прямо сказал Владимиру Путину об ошибках, допущенных на войне в Украине. По словам собеседников издания, знакомых с отчетом разведки, Пригожин выразил недовольство тем, что Минобороны РФ возлагает слишком много обязательств на ЧВК Вагнера﻿, при этом не выделяя достаточно финансовых и материальных ресурсов.

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