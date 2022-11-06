The New York Times: власти Киева рассматривают возможность полной эвакуации города в случае исчезновения электроэнергии

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Власти Киева рассматривают возможность эвакуации всех жителей города в случае полного прекращения электроснабжения, утверждает The New York Times.

Американская газета цитирует главу городского департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука, по словам которого, в случае продолжения российских атак на объекты энергосистемы Киев может полностью остаться без электроснабжения, а как следствие — без воды и канализации.

Как сказано в статье, городские чиновники, вероятно, узнают о риске полной остановки работы энергосети примерно за 12 часов. В этом случае они «начнут информировать население и просить уехать», цитирует The New York Times главу департамента.

Из публикации неясно, основано ли утверждение о готовности властей Киева эвакуировать многомиллионное население на чем-то, кроме этих слов Ткачука.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на начало ноября в Киеве постоянно живут около трех миллионов человек.

5 ноября Кличко допустил, что Киев может остаться без света, воды и отопления, и призвал горожан на случай «плохого сценария» по возможности договориться о временном проживании с родственниками и знакомыми из пригородов, «где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло».

Россия с начала октября регулярно обстреливает объекты энергетической и иной критической инфраструктуры по всей Украине. Сами обстрелы, а также необходимость ремонтировать поврежденные системы, приводят к масштабным отключениям электричества и водоснабжения в украинских городах.