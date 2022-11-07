Морпехи из Приморья рассказали, что понесли большие потери в результате неудачного наступления в Донецкой области Губернатор назвал их жалобу «вбросом украинских спецслужб»

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Украинские военные ведут огонь из танка Т-80, захваченного у российской армии. Донецкая область, 4 ноября 2022 года Clodagh Kilcoyne / Reuters / Scanpix / LETA

В конце октября в районе села Павловка в аннексированной Донецкой области начались тяжелые бои. Министерство обороны России 5 ноября отчиталось о «нанесении поражения подразделениям ВСУ» на Южно-Донецком направлении, однако уже на следующий день в телеграм-каналах российских «военкоров» появилось обращение морских пехотинцев 155-й бригады Тихоокеанского флота России, участвующих в наступлении, в котором они сообщили, что за четыре дня потеряли около 300 человек и половину военной техники. Авторы обращения просили губернатора Приморья Олега Кожемяко добиться независимой проверки действий офицеров, ответственных за неподготовленное наступление и высокие потери среди солдат.

Корреспондент ВГТРК Александр Сладков 6 ноября сообщил в своем телеграм-канале, что морпехи 155-й бригады в результате наступления на село Павловка несут большие «бесполезные» потери в личном составе и технике. Он написал, что военнослужащие обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой донести до высшего командования информацию о потерях, чтобы на месте была организована комиссия для «срочного разбора ситуации».

Позже телеграм-канал Grey Zone, связанный с , опубликовал само обращение морпехов. В нем сказано, что солдат бросили в «непонятное» наступление ради того, чтобы генерал Мурадов «заработал бонусы» перед начальником Генштаба Валерием Герасимовым, а «его корефан» Ахмедов получил звание героя России. Вероятно, речь идет о новом командующем Восточным военным округом Рустаме Мурадове и командире 155-й бригады Зурабе Ахмедове.

По словам авторов обращения, в результате наступления 155-я бригада за четыре дня потеряла половину военной техники и около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Военные подчеркнули, что это данные только по их бригаде, а общие потери могут быть еще выше.

Морпехи также сообщили, что офицеры рассчитывали взять Павловку, «проскочив» позиции ВСУ, в результате чего наступающие оказались в «огневом мешке», пишет Александр Ходаковский, в 2014-2015 годах занимавший посты »«министра госбезопасности» и секретаря «совета безопасности» самопровозглашенной ДНР. При этом бойцы 155-й бригады утверждают, что командование округа, боясь ответственности за неподготовленное наступление, «скрывает и заминает» официальные данные о потерях.

«Мы просим [губернатора] обратиться к Верховному [главнокомандующему], чтобы прислали комиссию не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов, а независимую. Пусть с них спросят цель таких действий, обеспечение их и результаты без прикрас», — написали авторы обращения.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ответ заявил, что связался с командирами морпехов — они подтвердили, что в районе Павловки идут тяжелые бои, но сообщение военнослужащих о потерях командиры назвали «значительным преувеличением». Губернатор отметил, что передал обращение бойцов 155-й бригады в военную прокуратуру для того, чтобы «по каждому этому случаю был проведен определенный разбор». «Агентство» обращает внимание, что это уже второй ответ губернатора на заявление морпехов — в первом Кожемяко предположил, что сообщение военных может быть «вбросом украинских спецслужб».

Министерство обороны России заявило, что потери 155-й бригады более чем за 10 дней не превышают 1% боевого состава, добавив, что военнослужащие «продолжают наступление в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи».

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