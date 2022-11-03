Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин

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Президент Украины Владимир Зеленский откажется от участия в саммите G20, если на этом мероприятии будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

«Позиция моя личная и позиция Украины заключается в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как сложится в будущем», — заявил Зеленский на брифинге 3 ноября.

При этом он добавил, что Украина продолжает подготовку к саммиту, который пройдет на острове Бали в Индонезии 15-16 ноября.

Президенты России и Украины оба приглашены на саммит G20 в Индонезии. В Москве и Киеве заявляли, что пока окончательно не определились с форматом своего участия в мероприятии.

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