Война Двести семьдесят девятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 ноября читайте здесь.
Главные новости:
- Путин попросил Совет Федерации уволить Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Как ранее сообщала «Медуза», Кудрина хотят пригласить в руководство «Яндекса».
- Линия спецсвязи между военными США и России, которая заработала после начала войны в Украине, использовалась лишь один раз, рассказал Reuters неназванный американский чиновник.
- После начала мобилизации в России в Казахстан въехали свыше 400 тысяч граждан РФ, при этом выехали из страны более 320 тысяч человек.
- «Почта России» запустила доставку из европейских маркетплейсов, включая Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox и Mytheresa, а также с сайтов брендов Zara, H&M и Nike.
- На месте магазинов H&M в России откроются бутики отечественных брендов Zarina, befree, Lime, «Снежная королева», а также магазины турецкого бренда Coton.
- По данным Reuters, страны Евросоюза снова не смогли договориться о потолке цены на российскую нефть. На переговорах обсуждался лимит в 62 доллара за баррель, но Польша потребовала снизить его.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Странам НАТО необходимо срочно увеличить производство вооружений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей министров альянса (она началась сегодня в Бухаресте)
Если этого не произойдет, сказал Кулеба в разговоре с изданием Politico, «мы не сможем победить — вот и все».
Российские военные скоро возьмут под контроль город Угледар в Донецкой области, заявил временно исполняющий обязанности главы аннексированной ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Важное направление — угледарское. <…>Для противника это была болезненная потеря населенного пункта, потеря позиций. Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. И Угледар тоже будет совсем скоро освобожден», — приводит слова Пушилина РБК.
28 ноября Пушилин заявил, что войска РФ скоро окружат Бахмут — еще один город в Донецкой области, за который давно идут бои. Однако американский Институт изучения войны (ISW), который анализирует ситуацию на фронте в Украине, не ожидает скорого «неминуемого окружения города».
Во Франции начали расследование в отношении семьи российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова, рассказали источники Bloomberg.
По их данным, прокуратура Парижа выясняет, на какие средства 32-летняя дочь миллиардера Гульнара Керимова купила компании, владеющие четырьмя виллами на Лазурном берегу Франции.
Керимов находится по санкциями США с 2018 года. После начала войны он также попал в санкционные списки Великобритании и ЕС. Две недели назад США ввели санкции против членов его семьи, в том числе дочери Гульнары.
Российский посол выразил протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского о чеченцах и бурятах
Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.
«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — сказал Авдеев.
Накануне американский христианский журнал America выпустил интервью с папой Франциском, в котором тот обвинил бурят и чеченцев в особой жестокости в Украине.
Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости войск, которые вошли в страну. Как правило, самыми жестокими являются те, кто пришел из России, но не придерживается русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее.
Коалиция «Призыв к совести» сообщила о новых случаях насильственного призыва в России
Коалиция «Призыв к совести», которая включает юристов и экспертов российских правозащитных организаций, выступающих за отказ от военной службы, 28 ноября рассказала об очередных попытках насильно призвать россиян в армию.
Напомним, по словам президента России, мобилизация завершена. Но на самом деле это не так.
Бывший министр госимущества Свердловской области Алексей Пьянков, находящийся под уголовным делом, уехал воевать в Украину по мобилизации, сообщило екатеринбургское издание 66.ru.
По словам адвоката Пьянкова Николая Каргаполова, отъезд его подзащитного на фронт не нарушает российское законодательство. При этом Пьянков уехал на стадии ознакомления с материалами уголовного дела, и юридически следствие нельзя считать завершенным.
Пьянков, обвиняемый в создании ОПГ, находился под залогом. По словам источников 66.ru, сотрудники правоохранительных органов ищут способ вернуть его в Екатеринбург и выясняют, как его мобилизовали. По предварительным данным, Пьянков «получил первичное воинское звание при ходатайствах целого ряда уважаемых персон», пишет 66.ru.
Бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил сообщения о том, что ЧВК Вагнера завербовала в российской колонии гражданина Замбии Лемехани Ньиренду, который позднее погиб на войне в Украине.
Комментарий основателя ЧВК опубликовала во «ВКонтакте» пресс-служба компании «Конкорд».
Я хорошо помню этого парня. Я общался с ним в Тверской области и задал ему вопрос: «Зачем тебе эта война? Ты через пару лет сможешь выйти досрочно, скоро будешь дома и увидишь своих родных. Для чего ты поедешь? Ведь шанс погибнуть достаточно высокий. Помни об этом».
И он ответил то, что я и ожидал. Он сказал: «Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК Вагнера спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги <…>».
Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 ноября объявит о новом пакете помощи, чтобы помочь восстановить энергосистему Украины, пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепартамента.
По его словам, Вашингтон работает с американскими поставщиками коммунальных услуг и оборудования, а также с европейскими странами, чтобы найти оборудование, которое может восстановить энергообъекты Украины.
Генпрокуратура РФ объявила «нежелательным» литовский аналитический центр Riddle, сославшись на то, что он «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».
Название Riddle использует одноименный онлайн-журнал, который занимается исследованием и анализом политических, экономических и социальных процессов, происходящих в России.
Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в январе — октябре 2022 года вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитала Financial Times.
Россия стала вторым по объему поставщиком СПГ в регионе c долей 16%. Первое место занимают США (42%), третье — Катар (13,7%).
Страны Евросоюза закупают СПГ вместо российского трубопроводного газа, поставки которого Россия остановила после вторжения в Украину.
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За неделю российская армия 258 раз обстреляла 30 населенных пунктов Херсонской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это все, что они оставляют. И то, что они делают сейчас против Украины, — это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них», — заявил украинский лидер.
Россия и Китай работают над созданием системы расчетов без использования SWIFT, рассказал вице-премьер Александр Новак на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве.
Также, по словам Новака, Россия допускает строительство дополнительных нефтепроводов в Китай.
«Конкретных решений пока по этому поводу нет. Теоретически это можно не исключать, если такие договоренности и интерес будут», — сказал вице-премьер.
За последние три месяца армия РФ, вероятно, в основном прекратила развертывание в виде батальонных тактических групп (БТГ), сообщает британская военная разведка.
Концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних 10 лет. В них были объединены батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и артиллерийские.
Но в ходе боев в Украине были выявлены несколько недостатков концепции БТГ. В частности, относительно небольшое количество пехоты БТГ часто оказывалось недостаточным, а децентрализованное размещение артиллерии не позволило России полностью использовать свое преимущество в количестве орудий.
Заявления российской стороны об успехах вокруг Бахмута не предвещают неминуемого окружения города, сообщил в своей очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).
Снимки с геолокацией показывают, что войска РФ, вероятно, захватили одно из сел к юго-западу от Бахмута. Несколько российских источников также заявили о захвате ряда других населенных пунктов к югу от города. А глава аннексированной ДНР Денис Пушилин 28 ноября сказал, что «ситуация оперативного окружения [города] достаточно близка».
Но даже если российским силам действительно удалось взять под контроль населенные пункты к югу от Бахмута, это не угрожает трассам, которые являются критически важными путями сообщения для ВСУ. Кроме того, с северо-запада в город ведет сеть небольших деревенских дорог.
Заявленные россиянами успехи вокруг Бахмута вряд ли приведут к эффекту на оперативном уровне и уж точно не быстро, делает вывод ISW.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «русские стали лучше сражаться» в тот момент, когда многие стали предсказывать победу Украины.
«Когда многие думали, что победит Украина, русские стали лучше сражаться. Следующая зима будет тяжелее этой», — сказал сербский лидер в интервью телеканалу Pink.
Сербия является союзницей России. Это единственная страна, стремящаяся к членству в Евросоюзе, которая отказалась вводить санкции против РФ из-за вторжения в Украину.
Российские адвокаты получили право на бронирование от частичной мобилизации, заявил ТАСС президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
«Сегодня я получил ответ на наш запрос из министерства обороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию… В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации [их] бронирования», — сказал Трунов.
При этом глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков подчеркнул, что процедура бронирования адвокатов остается неопределенной, а случаи освобождения адвокатов от мобилизации неизвестны. «Наоборот, известны случаи, когда адвокаты участвуют в военных действиях и даже гибнут», — добавил Чиков.
Линия спецсвязи между военными США и России (также называемая линией деконфликтинга), которая заработала после начала войны в Украине, использовалась лишь один раз, рассказал Reuters неназванный американский чиновник.
По его словам, США инициировали звонок, чтобы сообщить о своей обеспокоенности из-за действий российских военных вблизи критически важных объектов инфраструктуры в Украине.
С каким именно инцидентом это было связано, источник Reuters не уточнил, но сказал, что это не было падение ракеты в Польше 15 ноября.
Алексей Кудрин подтвердил, что покидает пост председателя Счетной палаты
В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке.
Как ранее сообщала «Медуза», Кудрина хотят пригласить в руководство «Яндекса». «Агентство» и Forbes писали, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% акций компании за переход в «Яндекс» и помощь в разделе его активов.
25 ноября РБК и The Bell сообщили, что Кудрин согласовал с Путиным свой переход в «Яндекс» и раздел активов компании. В тот же день в «Яндексе» подтвердили, что планируют разделить компанию на российский и международный бизнесы.
В 2022 году МВД РФ планировало закупить 2800 патрульных машин на 4,5 миллиарда рублей, но не стало объявлять на них тендер. Ведомство не смогло найти поставщика из-за санкционных ограничений, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет дирекции проекта «Безопасность дорожного движения».
Как сообщают «Ведомости», из-за санкций у МВД может возникнуть еще одна проблема — с выдачей паспортов. Их печатают на матричных принтерах зарубежных производителей. Приобретенной ранее техники хватит на год, а закупить новые принтеры МВД теперь не может.
Школа № 53 города Барнаула, которая специализируется на углубленном обучении детей программированию, решила заняться восстановлением поврежденных беспилотников и отправкой их на фронт.
«В учреждении начали принимать в дар сломанные квадрокоптеры. Ученики вместе с педагогами будут их восстанавливать, и с помощью волонтеров отправлять на передовую. В будущем планируют даже модифицировать дроны для повышения их надежности и эффективности», — говорится в телеграм-канале школы.
Путин попросил Совет Федерации уволить Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты
В Совфед поступило представление президента России об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, рассказал РИА Новости председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
По словам неназванного источника РИА Новости, Совфед рассмотрит вопрос об отставке Кудрина 30 ноября.
Как ранее сообщала «Медуза», Кудрина хотят пригласить в руководство «Яндекса».
По данным «Агентства», 29 ноября Кудрин примет участие в совете директоров «Яндекса» в Стамбуле — пока в неофициальном статусе.
Житель освобожденного Лимана в Донецкой области везет дрова для обогрева своего дома.
«Почта России» запустила доставку из европейских маркетплейсов, включая Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa и сайтов брендов Zara, H&M, Nike, пишет «Коммерсант» со ссылкой на компанию.
Для заказа нужно зарегистрироваться на сайте «Почта Global», который ранее уже запустил доставку товаров из интернет-магазинов США. Срок доставки — от 14 дней. Комиссия сервиса составит 10% от стоимости заказа, но минимум семь долларов.
На месте магазинов H&M в России откроются бутики отечественных брендов, рассказала ТАСС Надежда Цветкова, руководитель направления аренды торговых помещений консалтинговой компании в области аренды недвижимости CORE.XP.
Торговые площадки H&M займут российские бренды Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic), Lime, «Снежная королева», а также турецкий бренд Coton.