Война Двести семьдесят девятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 ноября читайте здесь.

Главные новости:

Путин попросил Совет Федерации уволить Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Как ранее сообщала «Медуза», Кудрина хотят пригласить в руководство «Яндекса».

Линия спецсвязи между военными США и России, которая заработала после начала войны в Украине, использовалась лишь один раз, рассказал Reuters неназванный американский чиновник.

После начала мобилизации в России в Казахстан въехали свыше 400 тысяч граждан РФ, при этом выехали из страны более 320 тысяч человек.

«Почта России» запустила доставку из европейских маркетплейсов, включая Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox и Mytheresa, а также с сайтов брендов Zara, H&M и Nike.

На месте магазинов H&M в России откроются бутики отечественных брендов Zarina, befree, Lime, «Снежная королева», а также магазины турецкого бренда Coton.

По данным Reuters, страны Евросоюза снова не смогли договориться о потолке цены на российскую нефть. На переговорах обсуждался лимит в 62 доллара за баррель, но Польша потребовала снизить его.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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