Война Двести семьдесят восьмой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 ноября читайте здесь, а главные сни

Главные новости:

Компания Boeing предложила Пентагону производить дешевые малогабаритные бомбы для Украины. Они могут поражать цели на расстоянии 150 километров.

WSJ узнала об опасениях властей США по поводу того, что из-за военной помощи Украине возможны проблемы с вооружением Тайваня.

Президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что видит признаки того, что россияне готовы покинуть территорию Запорожской АЭС. Назначенная Россией администрация аннексированного Энергодара и Кремль это отрицают.

В Новосибирском высшем военном командном училище один из мобилизованных прострелил себе ногу, чтобы избежать отправки на войну.

Клиенты российских банков столкнулись с трудностями при попытке оформить кредитные каникулы для мобилизованных.

Министр инфраструктуры Украины обвинил Россию в саботаже «зерновой сделки».

Совет Европы одобрил включение обхода введенных ЕС санкций, в первую очередь в отношении России, в список преступлений.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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