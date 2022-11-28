Война Двести семьдесят восьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 ноября читайте здесь, а главные сни
Главные новости:
- Компания Boeing предложила Пентагону производить дешевые малогабаритные бомбы для Украины. Они могут поражать цели на расстоянии 150 километров.
- WSJ узнала об опасениях властей США по поводу того, что из-за военной помощи Украине возможны проблемы с вооружением Тайваня.
- Президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что видит признаки того, что россияне готовы покинуть территорию Запорожской АЭС. Назначенная Россией администрация аннексированного Энергодара и Кремль это отрицают.
- В Новосибирском высшем военном командном училище один из мобилизованных прострелил себе ногу, чтобы избежать отправки на войну.
- Клиенты российских банков столкнулись с трудностями при попытке оформить кредитные каникулы для мобилизованных.
- Министр инфраструктуры Украины обвинил Россию в саботаже «зерновой сделки».
- Совет Европы одобрил включение обхода введенных ЕС санкций, в первую очередь в отношении России, в список преступлений.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В Ростове-на-Дону, Белгороде, Брянске, Курске и Новокузнецке повесили таблички с указанием расположения бомбоубежищ, пишет «Медиазона» со ссылкой на местные СМИ.
В частности, в Ростове-на-Дону указатель разместили в центре города. Сообщается также, что еще в сентябре власти городов и станиц края потребовали у управляющих компаний очистить подвальные помещения многоквартирных домов для обустройства укрытий.
В Белгороде на стены домов направления начали наносить с помощью баллончиков и трафаретов. Всего до конца ноября власти планируют разместить 700 указателей с направлениями к бомбоубежищам, призывая жителей «сохранять спокойствие», и сообщают, что «работают на предупреждение».
В Курске таблички с дорогой к укрытиям поручили разместить управляющим компаниям, сколько их уже повесили в городе, не сообщается.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
- В Днепропетровской области результате ударов по сосредоточению живой силы и военной техники ВСУ убиты 100 украинских военных.
- На Южнодонецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь отражены две контратаки ВСУ, убиты более 50 украинских военных.
- В Луганской области украинские военные пытались атаковать в направлении Куземовки, но были отброшены на исходные позиции и потеряли более 50 человек.
- На Артемовском направлении украинские военные пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград, чтобы остановить наступление российских войск, были остановлены и рассеяны. Убиты до 80 военнослужащих ВСУ.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение восьми пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка Харьковской области, Победа, Водяное, Пречистовка Донецкой области, Дудчаны, Казацкое и Токаревка Херсонской области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, в том числе Минобороны.
Доктор Коринн Гееринг — автор книги «Building a Common Past» о культурной дипломатии во время Холодной войны. Она исследует понятие «наследия» в СССР и современной России, а также то, как Советский Союз пытался влиять на мировую культурную повестку из-за железного занавеса — и, в частности, выстраивал отношения с ЮНЕСКО. Специально для «Медузы» медиапроект об истории и культуре регионов России «В Лесах» поговорил с Коринн Гееринг о том, может ли ЮНЕСКО уберечь объекты культурного наследия во время войны — и сможет ли поддерживать памятники в России, несмотря на то, что она развязала войну.
ФСБ утверждает, что предотвратила «подготовку серии терактов» в местах массового скопления людей в аннексированной Запорожской области.
В ведомстве заявили, что в Мелитополе были задержаны трое граждан Украины, которые якобы «следовали к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города». У них были изъяты компоненты взрывчатки, электродетонаторы, граната и пистолеты, сообщает ФСБ.
Как утверждает ведомство, двое из них уже дали признательные показания — якобы они действовали по заданию украинских спецслужб «с целью устрашения мирного населения Запорожской области».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Издание Walter Report опубликовало в твиттере подборку фотографий, в которой снимки времен Первой мировой войны сопоставляются с фото, которые сделали украинские военные на линии фронта. Вот эти снимки.
Совет Европы одобрил включение обхода введенных ЕС санкций в список преступлений.
Министр юстиции Чехии Павел Блажек, комментируя решение Совета Европы, заявил:
Евросоюз ввел беспрецедентное количество санкций, направленных против российской экономики и подрывающих ее способность продолжать эту агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение является важным инструментом для обеспечения того, чтобы любые попытки обойти эти меры были пресечены.
Далее Европейская комиссия представит предложение, касающееся определения уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Затем этот проект будет внесен на обсуждение в Совет Европы и Европарламент.
А опубликованную в День матери — 27 ноября — петицию с требованием вывести войска из Украины Песков комментировать не стал. «Я, к сожалению, не видел [обращение матерей — прим. „Медуза“], поэтому не могу прокомментировать», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Также Песков прокомментировал и сообщения о том, что Ватикан предлагал провести на его территории и при его посредничестве переговоры России и Украины.
«Мы знаем, что целый ряд и зарубежных государственных деятелей, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку и, безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы сейчас имеем де-факто и де-юре со стороны украинской стороны, такие площадки востребованными быть не могут», — сказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Кремль отрицает, что российские военные готовятся покинуть Запорожскую АЭС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так прокомментировал заявление главы украинского «Энергоатома» о том, что он видит признаки подготовки ухода России с Запорожской АЭС: «Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может».
В Черное море впервые за последние несколько дней на боевое дежурство вышли российские ракетоносцы, сообщает «Громадське» со ссылкой на официального представителя Оперативного командования ВСУ «Юг» Наталью Гуменюк.
Речь идет о корабле, который несет восемь ракет типа «Калибр», заявила Гуменюк. В пунктах базирования российского флота, есть и другие ракетоносцы, «которые снаряжены и могут быть отправлены на службу в течение нескольких часов».
По мнению украинских военных, добавила она, появление в Черном море таких кораблей может свидетельствовать о подготовке к новому массированному удару по украинской территории.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил о новом обмене пленными с Украиной.
«Освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких», — написал Пасечник. Идет ли речь о мобилизованных на территории ЛНР, попавших в плен, или о российских военных, Пасечник не уточнил. Украинская сторона обмен пленными на данный момент не прокомментировала.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Также мэр Киева сообщил, что отключения электроэнергии в столице Украины возможно, будут продолжаться до весны.
«Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и затем перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны», — сказал Виталий Кличко в интервью «РБК-Украина».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Киеве все-таки установят новогодние елки. Об этом заявил в интервью «РБК-Украина» мэр города Виталий Кличко, подчеркнув, что «нельзя позволить Путину украсть наше Рождество».
Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть.
Кличко отметил, что власти города обратились к бизнесу, «который согласился не за бюджетные деньги, а за свои частные средства установить елки без новогоднего пафоса».
Никаких массовых новогодних мероприятий, концертных программ и «фастфудов», добавил он, не будет.
Правительство РФ продлило еще на шесть месяцев — до 1 июля 2023 года — право участников фондового рынка не раскрывать корпоративную информацию.
Такое решение, цитирует заявление правительства РИА Новости, «принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств».
По состоянию на 10:00 по всей территории Украины вводят аварийные отключения света из-за роста дефицита мощности, объявило «Укрэнерго»
Дефицит возник в результате аварийных отключений блоков на нескольких электростанциях. По оценкам энергетической компании, которые приводит «Суспильне», дефицит мощности по состоянию на утро 27 ноября составляет 27%, в то же время из-за ухудшения погоды продолжает расти энергопотребление.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей запастись едой и водой на случай плохого сценария с российскими ударами по критической инфраструктуре
В интервью «РБК-Украина» Кличко прокомментировал свои слова о возможном переезде жителей Киева в пригороды.
Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий, даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет — может быть, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород <…>
Хочу обратиться к каждому читателю: как мы просчитываем плохой сценарий, так и я прошу каждого киевлянина учесть разные сценарии и быть готовым. По информации военных, враг планирует и дальше наносить коварные удары по инфраструктуре страны, чтобы запугать украинцев тьмой и холодом.
Поэтому просьба иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и пауербанки, закачайте офлайн карты на свои телефоны. И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо уехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо уехать к своим знакомым. Но мы делаем все для того, чтобы худшего случая не произошло.
Назначенная Россией администрация аннексированного Энергодара отрицает, что российские силы собираются покинуть Запорожскую АЭС, пишет «Интерфакс». Ранее глава украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что российские военные, вероятно, готовятся покинуть территорию ЗАЭС.
«СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности», — заявили в назначенной российскими властями администрации.
Там отметили, что для Запорожской АЭС готовятся создать резервный источник энергоснабжения, на прошлой неделе на станции начали переводить два энергоблока в режим горячего останова, а работники АЭС оформляют паспорта граждан РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет об обстрелах Херсона, которые российские войска ведут после того, как покинули город.
Освобожденный Херсон, отмечают британские военные, ежедневно подвергается обстрелам российской артиллерии. Только 24 ноября в Херсоне в результате обстрелов погибли 10 человек. 27 ноября 2022 года Херсон был обстрелян 54 раза за сутки.
Город уязвим, отмечает Минобороны Великобритании, потому что он остается в зоне досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые ведут огонь с восточного берега Днепра, где у них укрепленные рубежи обороны.
Значительная часть ущерба, вероятно, причиняется Херсону в результате использования Россией ракетных установок, в основном систем БМ-21 «Град».
Суд в Милане отправил под домашний арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса, которого в октябре задержали по запросу США в итальянском аэропорту.
США среди прочего обвиняют Усса и еще шестерых фигурантов дела — четырех россиян и двух граждан Венесуэлы — в обходе санкций и отмывании денег. По версии обвинения, россияне через подставную компанию покупали американские технологии, а затем продавали их в Россию, в том числе компаниям, попавшим под санкции.
Клиенты российских банков столкнулись с отказами или массовыми ошибками в предоставлении кредитных каникул мобилизованным, пишет «Коммерсант».
Так, на форуме Banki.ru набралось больше десятка жалоб на то, как кредитные организации отказывают в каникулах призванным гражданам или предоставляют их с ошибками. С подобными ситуациями столкнулись клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и других кредитных организаций, отмечает издание.
Пытавшиеся оформить кредитные каникулы рассказали, что банки, в которые они обращались, отказывают им или вовсе игнорируют запросы. Один из заемщиков сообщил, что, несмотря на формальное одобрение кредитных каникул, в личном кабинете до сих пор не изменен график платежей, «горит просрочка и капают пени».
Некоторые банки признают трудности с кредитными каникулами. Так, в ВТБ заявили, что «по техническим причинам» часть клиентов могла столкнуться с задержкой подключения каникул, но заверили, что банк оформляет государственные каникулы и отсрочку для всех мобилизованных, которые соответствуют критериям программы. В других кредитных организациях отрицают, что мобилизованные не могут оформить отсрочку.
В Новосибирском высшем военном командном училище один из мобилизованных прострелил себе ногу, чтобы избежать отправки в Украину в зону боевых действий.
Об этом пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на два источника среди мобилизованных. Раненого, по словам источников издания, отправили в больницу.
Его сосед по палатке сказал, что парня схватили буквально у дома, сам он не хотел ехать на войну, но не имел возможности скрыться от военкомата. И в итоге решил проблему вот таким способом. Возможно, повлияло еще и то, что тут среди мобилизованных сплошные разговоры о том, что им передают земляки, уже отправленные в зону СВО. На гражданке он не слышал толком о том, какое там пекло. Здесь от этих разговоров не убежишь, вот он и психанул.
В Новосибирском высшем военном командном училище в ответ на запрос издания не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.