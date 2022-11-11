В Норвегии сыну бывшего главы РЖД Владимира Якунина предъявили обвинение в нарушении закона о санкциях

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Прокуратура Норвегии предъявила обвинение в нарушении закона о санкциях Андрею Якунину, сыну бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Его обвиняют в том, что в период с 3 августа по 6 сентября 2022 года, находясь на Шпицбергене, он неоднократно управлял дроном.

Якунина задержали 17 октября. Вскоре суд арестовал его на две недели. 27 октября апелляционный суд постановил отпустить Якунина, однако полиция обжаловала это решение в тот же день. В итоге суд постановил оставить обвиняемого под стражей до суда, который пройдет 29 ноября.

Сторона защиты настаивает на том, что у Якунина есть гражданство Великобритании, следовательно, на него не должен распространяться действующий закон о санкциях. Помимо этого, адвокаты отмечают, что в законе сказано, что россияне не могут управлять летательными аппаратами на территории Норвегии, однако дроны, используемые в развлекательных целях, по мнению защиты, не подпадают под действие этого закона.

В октябре 2022 года в Норвегии задержали четырех россиян, включая Андрея Якунина. Их обвиняют в нарушении закона о санкциях, а именно в управлении дронами на территории страны. У задержанных были изъяты электронные носители информации, содержимое которых теперь изучают правоохранительные органы.

Главные события дня

Война Двести шестьдесят первый день

Главные события дня

Война Двести шестьдесят первый день