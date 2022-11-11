Война Двести шестьдесят первый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 ноября читайте здесь.
Главные новости:
- России, по оценке министра обороны Украины, потребуется минимум неделя, чтобы вывести войска с правого берега Днепра, в том числе из Херсона.
- В Николаеве российская ракета попала в жилой пятиэтажный дом, есть погибшие и раненые. Президент Украины назвал обстрел Николаева «циничным ответом государства-террориста на наши успехи на фронте».
- Неофициальные источники сообщают о разрушении Антоновского моста в Херсоне.
- В «Единой России» заявили, что секретарь генсовета партии Андрей Турчак попал под обстрел в Луганской области.
- Совет ЕС и Европарламент договорились не выдавать шенгенские визы на основании российских документов, выданных на аннексированных территориях Украины, в также в Абхазии и Южной Осетии
- Госдума приняла закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий.
- Amnesty International обвинила Россию в преступлениях против человечности из-за депортации и «фильтрации» украинцев.
- В Пентагоне оценили в сто тысяч человек суммарное количество убитых и раненых российских военнослужащих. Потери Украины, по мнению США, аналогичны.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 21 ноября.
С начала войны ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Президент Казахстана заявил, что его страна «решительно поддерживает территориальную целостность всех государств»
Выступая на саммите лидеров стран Организации тюркских государств, сообщает ТАСС, Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Казахстан считает необходимым соблюдение Устава ООН.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре происходящего на войне в Украине пишет о последствия российских ударов по украинским объектам критической инфраструктуры.
Авторы обзора отмечают, что интенсивность российских обстрелов варьируется, последний наиболее сильный удар, по данным британских военных, был нанесен 31 октября.
Ущерб, наносимый российскими ударами энергосистеме Украины, говорится в обзоре, почти наверняка будут иметь последствия для взаимосвязанных с ней систем водоснабжения и отопления, которые наиболее сильно будут ощущаться гражданским населением зимой, по мере увеличения спроса.
Тот факт, что приоритетом для Вооруженных сил РФ остается обстрел критической инфраструктуры Украины, а не военных объектов, свидетельствует, по мнению Минобороны Великобритании, о намерении России нанести удар по моральному духу гражданского населения.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Ночью российские войска нанесли удар и по Винницкой области
По словам главы Винницкой области Сергея Борзова, целью обстрела был объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет, написал он.
Николаев вновь подвергся обстрелу. Российская ракета, заявили местные власти, попала в пятиэтажный жилой дом. Разрушены этажи с пятого по первый. По предварительным данным, два человека погибли, еще двое пострадали.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Николаева «циничным ответом государства-террориста на наши успехи на фронте».
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России потребуется минимум неделя, чтобы вывести войска с правого берега Днепра, в том числе из Херсона.
По его словам, в Херсонской области у России — 40 тысяч военных. Российские силы, утверждает Резников, все еще остаются в Херсоне, вокруг города и на правом берегу реки Днепр, несмотря на то, что Россия объявила об отступлении. «Вывести эти войска из Херсона за один день или два дня не так-то просто. Как минимум, (это займет) одну неделю», — сказал министр. Он отметил, что действия России трудно предсказать.
Группу мобилизованных доставили в часть в Белгородской области после того, как их жены приехали туда и потребовали обеспечить возвращение их мужей. Об этом телеграм-каналу команды Навального «Сирена» сообщила одна из жен мобилизованных.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о всех важных новостях, связанных с войной в Украине, которая идет уже 261 день. Спасибо, что вы нас читаете