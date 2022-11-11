Война Двести шестьдесят первый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 ноября читайте здесь.

Главные новости:

России, по оценке министра обороны Украины, потребуется минимум неделя, чтобы вывести войска с правого берега Днепра, в том числе из Херсона.

В Николаеве российская ракета попала в жилой пятиэтажный дом, есть погибшие и раненые. Президент Украины назвал обстрел Николаева «циничным ответом государства-террориста на наши успехи на фронте».

Неофициальные источники сообщают о разрушении Антоновского моста в Херсоне.

В «Единой России» заявили, что секретарь генсовета партии Андрей Турчак попал под обстрел в Луганской области.

Совет ЕС и Европарламент договорились не выдавать шенгенские визы на основании российских документов, выданных на аннексированных территориях Украины, в также в Абхазии и Южной Осетии

Госдума приняла закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий.

Amnesty International обвинила Россию в преступлениях против человечности из-за депортации и «фильтрации» украинцев.

В Пентагоне оценили в сто тысяч человек суммарное количество убитых и раненых российских военнослужащих. Потери Украины, по мнению США, аналогичны.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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