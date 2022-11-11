Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Пресс-служба Минобороны / EPA / Scanpix / LETA

Что говорят по телевидению

Первый канал, «Россия 1» и НТВ в новостных выпусках вечером 9 ноября полностью показали десятиминутное официальное видео Минобороны, в котором генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о необходимости «перегруппировать силы и занять оборону на левом берегу Днепра». Первый канал и «Россия 1» в своих выпусках также показали сюжеты о том, как жители Херсонской области, уехавшие оттуда после призывов российских властей, получают сертификаты на квартиры в Ставрополье.

После этого обстановку на херсонском направлении в информационных программах всех трех каналов на протяжении полутора дней никак не освещали.

Днем 11 ноября, после того как Минобороны РФ отчиталось о завершении вывода войск, в новостях на НТВ сообщили о том, что российская ПВО отбила украинские удары при переходе войск РФ на левый берег и что более 115 тысяч мирных жителей уже переправились туда. Также НТВ сообщило, что «минувшей ночью стали приходить сообщения о подрыве двух мостов в окрестностях Херсона», однако ведущий не предположил, кто это мог сделать, лишь отметив, что Минобороны РФ никак не комментировало ситуацию.

Первый канал в дневных выпусках новостей 11 ноября тему отступления из Херсонской области вообще никак не упомянул. На «России 1» также ничего не говорили о завершении «отхода войск», но показали репортаж о том, как регионы России «продолжают принимать беженцев».

ВСУ вошли в Херсон Meduza

Что пишут в телеграм-каналах

В телеграме отступление из Херсона, напротив, обсуждали подробно. О нем писали и сотрудники государственных СМИ. Многие из них в своих постах подчеркивали, что решение оставить город было правильным и позволило сохранить большое количество жизней военнослужащих, а также отмечали, что к нему привели просчеты предыдущего командования.

Я точно знаю, что никому это решение не было легко. Ни тем, кто его принимал, ни нам, кто понимал, что так будет, и все равно молился, чтобы так не было. Потому что альтернатива одна — положить в голой степи группировку, закидать телами мобиков и открыть дорогу на Крым (Маргарита Симоньян, RT).

Можно превратить город в большой укреп, при этом имея сложности с логистикой. Даже оборонять его можно. Только это серьезные потери среди мирного населения и личного состава, включая мобилизованных. Выбирали, как видно, из двух плохих вариантов. Выбрали тот, где меньше крови (Андрей Медведев, ВГТРК).

Российских граждан эвакуировали, госаппарат вывели - сложнейшая логистическая задача решена штабом командующего на хорошем уровне. Победу создают не только популярными и простыми решениями, но и наступая на горло гордыне. Здравый смысл должен быть во всех решениях, даже неприятных (WarGonzo, проект «военкора» Семена Пегова).

Решение по Херсону принято. «Как» и «почему» это произошло, разбираться стоит, но это должны делать компетентные люди. Советую истеричкам прекратить нагнетать. Особенно тем, кто сидит далеко и окоп видел максимум по телевизору <…> Не отдать на убой пацанов, которые сидели в Херсоне, считаю правильным решением («Военкор» Андрей Руденко, ВГТРК).

При этом многие провластные блогеры давали собственную подробную оценку обстановки, сетовали на то, что в глазах населения сдача Херсона будет «поражением», а некоторые открыто критиковали действия российских военных и даже называли отступление «предательством».

С военной точки зрения это самое серьезное чисто военное поражение РФ с 1991 года (Colonelcassad, 814 тысяч подписчиков).

Причины этого лежат в ситуативной политической и военной импотенции, которую породила вера в собственную исключительность, непогрешимость и неуязвимость (Рыбарь, 1,1 миллиона подписчиков).

Как минимум ближайшие два дня нам предстоит читать, слушать и смотреть, как предательство и государственную измену вокруг Херсона будут оправдывать и сглаживать, заявляя, что ничего было сделать нельзя. Можно. Но не в последние дни, а не позже июня. Но сделано было ровным счетом ничего (Grey Zone, 350 тысяч подписчиков).

При этом провластные комментаторы, анализирующие отступление, обращали внимание на то, что публичное высказывание любой точки зрения по этому вопросу может стать поводом для их уголовного преследования: критика отвода войск может быть расценена как «дискредитация» армии, а поддержка — как «призыв к изменению территориальной целостности РФ». Вот что сказал телеведущий Андрей Норкин.

Что происходит в Херсоне

Российские войска отступили из Херсона, подорвав мост через Днепр Главное о том, что происходит на фронте

Что происходит в Херсоне

Российские войска отступили из Херсона, подорвав мост через Днепр Главное о том, что происходит на фронте