Война Двести шестидесятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 ноября читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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США отказались передать Украине беспилотники Grey Eagle
Пентагон отказал Киеву из-за опасений, что передача Grey Eagle приведет к эскалации конфликта и может послужить сигналом для Москвы, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции в России.
Владимир Зеленский — об отступлении российских войск из Херсона
Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает, Может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы за все это боремся. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг — это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.