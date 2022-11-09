Война Двести пятьдесят девятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 ноября читайте здесь.

Главные новости:

Владимир Зеленский выдвинул пять условий для переговоров с Россией. Но не стал, как прежде, упоминать, что переговоры невозможны с действующим президентом РФ Владимиром Путиным.

В Днепре дронами-камикадзе атаковано логистическое предприятие. Четыре человека ранены.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл на переговоры в Тегеран.

МВД России объявило в розыск главного редактора Дмитрия Колезева.

Дмитрия Колезева. Sky News: Россия в обмен на дроны доставила в Иран 140 миллионов евро наличными и захваченное западное оружие.

Продавцы предупредили, что в России перед Новым годом заканчиваются запасы популярных брендов алкоголя.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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