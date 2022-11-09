Война Двести пятьдесят девятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 ноября читайте здесь.
Главные новости:
- Владимир Зеленский выдвинул пять условий для переговоров с Россией. Но не стал, как прежде, упоминать, что переговоры невозможны с действующим президентом РФ Владимиром Путиным.
- В Днепре дронами-камикадзе атаковано логистическое предприятие. Четыре человека ранены.
- Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл на переговоры в Тегеран.
- МВД России объявило в розыск главного редактора Republic Дмитрия Колезева.
- Sky News: Россия в обмен на дроны доставила в Иран 140 миллионов евро наличными и захваченное западное оружие.
- Продавцы предупредили, что в России перед Новым годом заканчиваются запасы популярных брендов алкоголя.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Британская разведка — о сроках восстановления Крымского моста
- Российские усилия по ремонту Крымского моста продолжаются, но вряд ли он будет полностью введен в эксплуатацию как минимум до сентября 2023 года.
- 8 ноября автодорожный мост должны были закрыть для установки нового 64-метрового пролета. Для замены поврежденных участков дороги потребуются еще три пролета.
- Хотя официальные лица Крыма заявляют, что дополнительные пролеты будут установлены к 20 декабря, в сводке для президента Путина говорится, что работы на другой проезжей части моста вызовут нарушение дорожного движения до марта 2023 года.
- Согласно контрактным обязательствам, замена поврежденного железнодорожного моста должна быть завершена к сентябрю 2023 года, хотя вице-премьер России заявил, что сроки ремонта будут сокращены. Один путь уже открыт, но железнодорожное сообщение остается ограниченным. Ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в зимние месяцы.
- Взрыв на Крымском мосту прервал российские логистические поставки на полуостров и юг Украины, ограничив возможности РФ по переброске войск и военной техники в этот район по железной дороге или автомобильным транспортом.
- Повреждение моста, недавнее нападение на Черноморский флот в Севастополе и возможный уход российских войск из Херсона усложняют возможности властей РФ нарисовать картину военного успеха.
Общие потери российской армии с начала войны в Украине составляют около 77 950 человек, утверждает Генштаб ВСУ.
По данным ведомства, за минувшие сутки на фронте были убиты 780 российских военнослужащих.
В общей сложности уничтожены 2801 российский танк (+15 единиц за сутки), 5666 боевых бронированных машин (+12), 1802 артиллерийские системы (+11), 393 реактивной системы залпового огня (+2), 205 средств ПВО (+2), 278 самолетов и 260 вертолетов, 1483 беспилотника (+7), 399 крылатых ракет и 16 кораблей и катеров, сообщает ВСУ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
О чем еще говорится в сводке Института изучения войны
- Силы ЧВК Вагнера продолжают преувеличивать свои успехи в завоевании территории Донбасса, чтобы выгодно отличить себя от обычных формирований российской армии и самопровозглашенных республик.
- 7 ноября российские источники заявили, что группа «вагнеровцев» и войска «Шестого казачьего полка ЛНР» прорвали украинские линии обороны в Белогоровке в Луганской области. Однако уже 8 ноября российские «военкоры» начали писать, что сообщения о участии формирований ЛНР в операциях под Белогоровкой не соответствуют действительности и всю ответственность за предполагаемые успехи несут исключительно силы ЧВК Вагнера.
- Ранее ISW уже сообщал, что «вагнеровцы» назвали своей исключительной заслугой успехи в продвижении под Бахмутом — это делалось, что укрепить собственную репутацию «любимой ударной силы Кремля». Хотя они были не единственной силой, действовавшей в этом районе.
- Скорее всего, ЧВК Вагнера будет использовать Белогоровку для достижения аналогичного эффекта, считает ISW.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл на переговоры в Тегеран по приглашению секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, сообщает местное агентство IRNA.
Американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке указывает, что вероятной целью визита является возможная сделка о поставке иранских баллистических ракет России.
Как считают эксперты ISW, иранская сторона объявила о прибытии Патрушева, «чтобы привлечь внимание международной аудитории к углублению сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также косвенно дать понять, что высокопоставленный российский чиновник обращается к Ирану за помощью в связи с событиями в Украине».
Главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев объявлен в розыск. Соответствующая информация, как обратила внимание «Медиазона», появилась в базе данных МВД РФ.
Согласно карточке розыска, в отношении журналиста возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется.
Сам Колезев, ныне проживающий в Вильнюсе, прокомментировал новость следующим образом:
Понятия не имею, по какому делу, о возбуждении и розыске узнал из СМИ. Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям (причем, как мне сказали, некоторые эксперты отказывались искать состав — спасибо им). Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно.
Телеканал «Настоящее время» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года и стремление Владимира Путина установить контроль над востоком Украины могли быть связаны — такое предположение высказывается в большой статье, опубликованной The New York Times и основанной на документах «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера, расследования комитета по разведке Сената США, а также на десятках интервью и других материалах.
В центре этой истории находятся Пол Манафорт — глава предвыборной кампании Дональда Трампа, много лет работавший в Украине с Виктором Януковичем, а также его коллега по украинской работе россиянин Константин Килимник, которого американские следователи считают агентом российской разведки (сам он это отрицает).
Российские производители электроники предложили властям повысить или ввести новые пошлины на импортную электронику
Подобные инициативы, как пишет «Коммерсант», обсуждались в начале октября на совещании в Минэкономразвития РФ.
Так, например, для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных, которые сейчас не облагаются пошлиной, предлагалось ввести пошлину в размере 5%. Другое предложение — запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собирают в России.
Один из топ-менеджеров российского производителя электроники заявил газете, что в Минцифры поддержали идею повысить пошлины, а в Минэкономразвития «пока смотрят на нее скептически».
Путинская элита опасается репрессий и чисток, утверждает Bloomberg
Киев, 7 ноября
Российские военные атаковали город Днепр дронами-камикадзе в ночь на 9 ноября, сообщает глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.
По его данным, целью удара стало логистическое предприятие. Пять беспилотников были уничтожены.
В результате обстрела на предприятии начался пожар, площадь которого составила более трех тысяч квадратных метров.
Пострадали четверо работников предприятия. Все они госпитализированы, трое в тяжелом состоянии.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Представитель назначенной Россией администрации аннексированной части Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские военные отразили попытки ВСУ прорвать линию фронта на Снигиревском направлении.
В ночь на 9 ноября он сообщал о тяжелых боях в районе Снигиревки к северу от Херсона. По словам Стремоусова, ВСУ смогли закрепиться на северной окраине населенного пункта вдоль железнодорожных путей. При этом он утверждал, что в наступлении были задействованы «польские и англоговорящие наемники».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Источники издания Politico утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свою позицию по переговорам с Россией после того, как администрация президента США Джо Байдена мягко подтолкнула его к этому.
В видеообращении по итогам 7 ноября Зеленский назвал пять условий для переговоров с Россией. «Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», — говорил президент Украины.
Как отмечает Politico, Зеленский не упомянул свое прежнее требование, что переговоры невозможны с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. В октябре Зеленский подписал соответствующий указ, в котором констатировал невозможность таких переговоров.
Американские чиновники, пишет издание, не говорили Зеленскому или его помощникам, что Украина должна изменить свою позицию, но они передали, что Киеву следует продемонстрировать свою готовность закончить войну мирным путем.
Оптовые и розничные продавцы алкоголя начали фиксировать нехватку популярных брендов спиртных напитков, которые раньше завозили из-за рубежа, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.
Перед новогодними праздниками в магазинах и ресторанах вырос спрос на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски, сказал директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков. По его словам, львиную долю в этих категориях занимали иностранные бренды, ушедшие из России из-за войны.
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин считает, что в этом году на новогодних столах будет не хватать шампанского марок Moët & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer.
Власти России переправили в Иран наличную валюту и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на партию беспилотников, заявил Sky News источник в службах безопасности.
По данным собеседника британского телеканала, ранним утром 20 августа в аэропорт Тегерана прилетал российский самолет, на котором были доставлены 140 миллионов евро наличными, а также груз оружия, состоявший из британской противотанковой ракеты NLAW, американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и зенитно-ракетного комплекса Stinger.
Полученное оружие позволит иранскому Корпусу стражей Исламской революции изучить и скопировать западные технологии для использования в будущих войнах, считает собеседник Sky News.
В обмен на это Москва получила более 160 иранских беспилотников, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136.
В последующие несколько дней Москва и Тегеран согласовали еще одну сделку о поставке беспилотников на сумму в 200 миллионов евро, утверждает источник канала.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клищеевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка в Донецкой области.
- Российские военные за прошедшие сутки нанесли семь ракетных и 32 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
- Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 18 ударов. Поражены четыре опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника. Сбиты пять беспилотников «Ланцет» и четыре беспилотника «Орлан». Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили пункт управления и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 259-й полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» продолжает онлайн-трансляцию о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в стране и мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.