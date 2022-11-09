На бывшего муниципального депутата из Москвы Елену Филину завели уголовное дело о «фейках» про армию

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Кунцевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата муниципального округа Проспект Вернадского Елену Филину. Ее обвиняют в публичном распространении «фейков» о российской армии с использованием служебного положения, что предусматривает до 10 лет лишения свободы. Карточка дела опубликована на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Филина объявлена в международный розыск, сообщили ТАСС в пресс-службе Кунцевского суда.

Филина находится за пределами России. В разговоре с телегам-каналом Avtozak Live она сообщила, что ей ничего не известно о возбужденном против нее деле.

Позднее она прокомментировала ситуацию в своем : «Весенний донос Хинштейна по поводу моей реакции на события в Буче внезапно материализовался в уголовное дело. И что-то все завертелось… За несколько часов матерьальчик поднесли в суд, зарегистрировали, назначили и провели заседание. Арестовали заочно и объявили в розыск. Ну ребят, положено же за 14 дней уведомлять. Чтобы я успела из любой точки мира к вам на заседание… А, что это я? В России ведь нет больше законов…»

Елена Филина была муниципальным депутатом до осени 2022 года. После российского вторжения в Украину она высказывалась против войны. В начале апреля она, в частности, написала: «Россия должна быть разрушена. В таком виде, как сейчас, ее не должно быть». Вскоре после этого депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в прокуратуру по поводу постов Филиной.

В начале июля Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за то, что он назвал войну войной.

Дело Алексея Горинова

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов называл войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»

Дело Алексея Горинова

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов называл войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»