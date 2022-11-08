Война Двести пятьдесят восьмой день

Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в зоне боевых действий в Украине пишет, что российские войска строят оборонительные сооружения вокруг оккупированного Мариуполя.

Линия обороны включает в себя бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как «зубы дракона». По данным британских военных, их производством заняты два российских завода.

«Зубы» дракона, вероятно, были установлены между Мариуполем и селом Никольское, а также от северной окраины Мариуполя до села Старый Крым.

Через Мариуполь проходит ключевая линия снабжения российских войск, город является частью стратегического «сухопутного моста» между Россией и Крымом.

Такие же бетонные конструкции, по данным Минобороны Великобритании, были отправлены для строительства оборонительных укреплений в оккупированной части Запорожской области и в Херсоне.

«Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубоких оборонительных сооружений за своей нынешней линией фронта, вероятно, чтобы предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорывов», — говорится в обзоре.