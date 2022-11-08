Война Двести пятьдесят восьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 ноября читайте здесь.
Главные новости:
- Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал видео с военными, находящимися в Донецкой области, которые говорят на камеру, что ситуация тяжелая, потери есть, но войска продвигаются вперед. Ранее морские пехотинцы пожаловались Кожемяко на командование, заявив, что несут тяжелые потери.
- Минобороны РФ поддержало идею включения в школьную программу «Начальной военной подготовки», на этот предмет предлагают выделять не менее 140 часов в год — четыре урока в неделю.
- Идея продлить срок службы по призыву с одного года до двух не получила поддержки в администрации президента РФ и Минобороны, выяснили «Ведомости».
- Владимир Путин заявил, что на войну отправлены уже 80 тысяч мобилизованных россиян: около 50 тысяч из них принимают участие в боевых действиях.
- Михаил Подоляк заявил, что Киев «никогда не отказывался» от переговоров с Москвой, но прежде всего Кремль должен вывести свои войска из Украины.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Украинские военные на линии фронта у Бахмута в Донецкой области
«Фонтанка»: военкомат в Петербурге в рамках мобилизации прислал повестку коку с крейсера «Москва», которого родные ищут с апреля
В конце октября родственники жителя Петербурга, служившего корабельным поваром на крейсере «Москва», получили повестку на его имя. С апреля военнослужащий числился как пропавший без вести.
Военком Фрунзенского района Петербурга Александр Воронин в повестке просил мужчину явиться в военкомат для уточнения документов воинского учета по мобилизации. «За неявку в указанное время и место без уважительной причины вы можете быть привлечены к ответственности», — говорилось в документе.
Мать мужчины подтвердила «Фонтанке» , что получила повестку на сына: «Путаница какая-то была». Она отказалась от дальнейших комментариев о сыне.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в зоне боевых действий в Украине пишет, что российские войска строят оборонительные сооружения вокруг оккупированного Мариуполя.
Линия обороны включает в себя бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как «зубы дракона». По данным британских военных, их производством заняты два российских завода.
«Зубы» дракона, вероятно, были установлены между Мариуполем и селом Никольское, а также от северной окраины Мариуполя до села Старый Крым.
Через Мариуполь проходит ключевая линия снабжения российских войск, город является частью стратегического «сухопутного моста» между Россией и Крымом.
Такие же бетонные конструкции, по данным Минобороны Великобритании, были отправлены для строительства оборонительных укреплений в оккупированной части Запорожской области и в Херсоне.
«Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубоких оборонительных сооружений за своей нынешней линией фронта, вероятно, чтобы предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорывов», — говорится в обзоре.
Глава Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что утром 8 ноября система ПВО сбила над акваторией Черного моря беспилотник
«Наши моряки как всегда защищают наш город-герой», — написал он в телеграме, не став уточнять подробностей произошедшего.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Минобороны России выпустило разъяснения по порядку и условиям выплат для мобилизованных, воюющих в Украине
Минимальная сумма выплаты, которую будет получать мобилизованный, составит 195 тысяч рублей, заявил представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко. Она состоит из:
- ежемесячной социальной выплаты, которая была установлена президентом России, составляет 158 тысяч рублей
- ежемесячного денежного довольствия, которое зависит от звания военнослужащего и выслуги лет. Эта часть выплаты будет облагаться подоходным налогом.
- ежемесячных надбавок за особые условия военной службы и за особые достижения, которые могут быть установлены дополнительно.
Выплаты военнослужащим за октябрь начнут перечислять с 8 ноября. «Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь», — заявил Микищенко.
Власти Германии изъяли 30 картин, в том числе работу художника Марка Шагала, которыми, как предполагается, владеет миллиардер Алишер Усманов, пишет Sueddeutsche Zeitung.
По данным издания, первоначально произведения искусства общей стоимостью пять миллионов евро находились на 156-метровой яхте «Дильбар», которую связывают с Усмановым. В 2021 году лодка встала на ремонт в Гамбурге, после чего картины переместили на склад компании Hamburger Spedition.
Правительство РФ утвердило перечень иностранных компаний, на которые распространяются санкции в области военно-технического сотрудничества
В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США, сообщается на сайте правительства РФ.
С компаниями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества.
Список (.pdf) размещен на сайте российского правительства.
Законопроект об увеличении срока службы в армии по призыву до двух лет в ближайшее время не будет внесен на рассмотрение Госдумы
Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в Совете Федерации и собеседник, близкий к военному ведомству.
Идея увеличить срок службы по призыву с года до двух не получила поддержки ни в администрации президента, ни в Минобороны, заявили собеседники издания.
По словам источника, близкого к Минобороны, решено сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военнослужащих и увеличение срока службы этому способствовать не может.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал видео с морскими пехотинцами и бойцами добровольческого батальона «Тигры», находящимися в Донецкой области. Военные говорят, что ситуация тяжелая, потери есть, но войска продвигаются вперед.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Владимир Зеленский — о больших потерях морпехов из Приморья, которые отрицают власти России
Президент Украины в вечернем обращении 7 ноября по-русски прокомментировал слова морпехов из Приморского края, которые заявили о сотнях погибших и раненых в Донецкой области.
В начале обращения Зеленский по-украински сказал, что в Донецкой области ежедневно погибают сотни российских военных, а территория «завалена телами оккупантов». После, перейдя на русский язык, Зеленский рассказал, что морские пехотинцы из Приморья пожаловались губернатору своего края Олегу Кожемяко на «колоссальные потери», а тот в ответ «предсказуемо соврал», сказав, что «потери далеко не такие».
От Владивостока до Павловки Донецкой области больше девяти тысяч километров. Но он уверен, что потери «не такие». Губернатору оттуда, наверное, лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Ну, или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали. Вот так тысячи километров преодолевает приказ врать о российских потерях. И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех «не таких».
С 1 ноября власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны самолетов, зарегистрированных в двух юрисдикциях. Запрет касается некоторых российских самолетов.
Об этом РБК рассказали член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники еще в двух российских перевозчиках.
Из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов из России, например, в Египет увеличилась на 20-30 минут, рассказала Подгорная. По ее словам, на стоимость туров увеличение времени в пути не повлияло.
Минтранс РФ собирается обсудить запрет с Турцией в ближайшее время, сообщил представитель ведомства.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая продолжается уже 258 дней. Спасибо, что вы с нами все это время.