Бывший главред «Газеты.Ru» Светлана Бабаева погибла в Крыму

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Глава регионального подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медиагруппы.

«Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась „за ленточку“, желая поддержать наших героев. Шальная пуля…» — приводит пресс-служба слова гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева.

Андрей Епихин / ТАСС

Уточняется, что Бабаева погибла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.

Светлана Бабаева в 2004-2006 годах возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании, а в 2008-2012 годах была шеф-редактором корпункта агентства в США. Также она работала заместителем главного редактора газеты «Московские новости», шеф-редактором журнала «Профиль». В 2013-2016 годах Бабаева возглавляла редакцию «Газеты.Ru». После этого она работала в МИА «Россия сегодня».