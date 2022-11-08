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Родственники мобилизованных из Воронежа потребовали от властей выяснить, где находятся их близкие и вернуть их в Воронежскую область. Видеообращение опубликовал телеканал .

Ролик записан у войсковой части № 91711 в городе Богучар, откуда мобилизованных, по словам родственников, 5 октября вывезли в Валуйки Белгородской области. После этого никакой официальной информации о том, где находятся их близкие, семьи не получали.

«Мы не можем узнать, где наши ребята. Мы просим власть помочь нам в этом разобраться», — говорит одна из женщин на записи.

Жена одного из мобилизованных, который находился в части в Богучаре (неясно, есть ли она на видео), рассказала "Дождю", что ее мужа вместе с сослуживцами отправили на фронт в Луганскую область. Он вышел на связь с супругой 2 ноября и сообщил, что они попали под минометный обстрел и отступили, после чего им пригрозили обвинением в дезертирстве.

Сейчас, по словам собеседницы телеканала, ее муж вместе с другими мобилизованными из богучарской части находятся в Зайцево Донецкой области, где их держат в подвалах и не дают связаться с родными. Последний раз, по данным "Дождя", они выходили на связь с семьями 3 ноября.

Это не первые мобилизованные, которых удерживают в подвалах Больше 20 мобилизованных, отказавшихся воевать, удерживают в подвале в Донецкой области У восьми из них была бронь от призыва, рассказали их родственники

Накануне в соцсетях опубликовали другое видеообращение матерей и жен мобилизованных из Воронежской области, из Павловского района. Они попросили губернатора Александра Гусева и военный комиссариат найти их близких, а также вывести военных из зоны боевых действий.

Одна из женщин на записи рассказала, что мобилизованные находились и находятся на передовой без командования в тяжелых условиях: без воды, необходимой одежды и оружия.

«Наши сыновья просят помощи. Их предательски бросают на периферии одних… Мой сын выходил из окружения… прошел пешком с группой 16 человек из нашего Павловского района больше 140 километров. И сразу же им поставили условие: они обязаны вернуться на передовую… Мы, матери Павловского района, присоединяемся к воронежским матерям, чьи сыновья мобилизованы, и требуем соблюдения законов РФ о мобилизованных», — говорит одна из женщин на видео.

Она также отмечает, что матерям трудно понять, к какой части приписаны их сыновья. По ее словам, они не числятся ни в Богучаре, ни в , но «воюют за 350 километров».

Мать другого мобилизованного Людмила Агаркова рассказала, что ее сын недавно вышел на связь. «Просит о помощи. Они буквально выползли из-под трупов», — сообщила она. По словам Агарковой, из более чем 500 человек выжило «очень мало». Женщина не уточнила, где служит ее сын и где погибли его сослуживцы. Она добавила, что гибель солдатов объявили «фейком».

5 ноября издание «Верстка» сообщило, что батальон мобилизованных из Воронежской области был уничтожен в результате украинского обстрела под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области. «Из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные — все», — заявил журналистам один из российских военнослужащих.

6 ноября с семьями мобилизованных, находившихся под Сватово, встретился губернатор Александр Гусев. По данным «Верстки», он пообещал отвести призывников с линии фронта.

Пропагандистский анонимный телеграм-канал «Война с фейками» назвал заметку «Верстки» «фейком». На основе этого поста выпустило заметку, где говорилось, что новость о гибели более 500 мобилизованных в Украине — «фейк». Позже этот материал удалили.

В Минобороны России материал о гибели воронежских военнослужащих назвали «преднамеренной дезинформацией с целью дискредитации вооруженных сил». Национальный центр управления обороной РФ (находится в подчинении Генштаба вооруженных сил) заявил, что военнослужащие, о которых идет речь, в настоящее время выполняют задачи в зоне .