Родственники заявили, что больше 20 мобилизованных, отказавшихся воевать, удерживают в подвале в Донецкой области У восьми из них была бронь от призыва

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21 российского военного из числа мобилизованных, отказавшихся воевать, удерживают в подвале на территории поселка Завитне Бажання Донецкой области Украины, который контролируют силы РФ. Об этом сообщает со ссылкой на письмо жен и матерей этих военнослужащих.

В письме говорится, что как минимум восемь насильно удерживаемых военных перед мобилизацией работали в АО «Горно-металлургический комплекс „Дальполиметалл“» в городе Дальнегорск Приморского края. Родственники утверждают, что у них была бронь от призыва в армию как у сотрудников оборонного предприятия. Однако командование не отпустило никого из них домой, отправив сначала на учебный полигон, а затем — в зону боевых действий, как утверждается, без специальной подготовки.

Мобилизованных посадили в подвал после того, как они написали рапорты об отказе участвовать в штурме по убеждениям совести. По словам родственников военных, таким образом их пытаются «измором» заставить отказаться от рапортов. При этом, говорится в письме, насильно удерживаемых не кормят, не предоставляют им средства личной гигиены, не объясняют, почему их держат в подвале, а также называют предателями и угрожают расстрелом.

По информации родственников, до конца октября мобилизованные находились в 40 километрах от аннексированного Мариуполя, в лесополосе строили блиндажи, в боевых действиях не участвовали, сдав военное снаряжение. Оттуда отказавшихся воевать увезли в подвал в поселке Завитне Бажання.

Одна из жен мобилизованных Елена Кашина рассказала The Insider, что у ее 33-летнего супруга нет никакого военного опыта, во время срочной службы в армии он ремонтировал бронетранспортеры в гараже.

«Когда они были на полигоне, им дали пострелять один день из автомата. У автомата был прицел согнут на бок, поэтому он ни с 400 метров не попал, ни даже со 100 метров. На следующий день они рыли окопы, вот и вся боевая подготовка. После этого их отправили уже в Украину», — сообщила Кашина.

По ее словам, муж находится в Украине со 2 октября. 10 октября он вышел на связь и сообщил, что мобилизованные несут вахты в окопах, пытаются отвоевывать лесополосы. Еще через два дня военный рассказал, что не хочет убивать людей, «закроет глаза и уши» и будет ждать расстрела, который пообещал замполит роты, когда несколько мобилизованных заявили, что откажутся воевать.

«Перед написанием рапорта замполит 5-й роты у них в ДНР сказал, что если они будут что-то писать, то их расстреляют, закинут в общую яму, а родственникам напишут, что они без вести пропавшие. Мой муж звонил и сказал: „Лен, меня сегодня наши могут расстрелять“», — пересказала слова супруга Кашина.

Рапортам мобилизованных не дали хода, утверждает Кашина. По ее словам, шестерых отказников оставили в лагере готовить еду военным, еще восьмерых увезли в подвал. Жены и матери мобилизованных написали заявление в Следственный комитет, но пока не получили ответа, отмечает The Insider.

Летом 2022 года журналисты сообщили, что в Луганской области Украины, которая частично контролируется российскими военными, содержатся под стражей несколько десятков или сотен российских военнослужащих, решивших уволиться со службы. Осенью стало известно, что в подобных лагерях также удерживают мобилизованных россиян, отказавшихся воевать. Угрозами военнослужащих заставляют вернуться на передовую.

Фото на обложке: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС