С сайта воронежского госСМИ удалили заметку о том, что сообщения о гибели сотен мобилизованных из Воронежской области в Украине были «фейком»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

С сайта государственного пропала заметка, в которой говорилось о том, что новость о гибели более 500 мобилизованных в Украине — «фейк». Внимание на это обратило издание «7×7».

О том, что под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области в результате украинского обстрела уничтожен батальон мобилизованных из Воронежской области, 5 ноября написало издание «Верстка» со ссылкой на одного из военнослужащих. «Из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные — всё», — утверждал собеседник издания. Информацию о гибели батальона подтвердил его сослуживец и жена еще одного военнослужащего, однако независимых подтверждений «Верстке» найти не удалось.

Пропагандистский анонимный телеграм-канал «Война с фейками» 6 ноября назвал заметку «Верстки» «фейком», который якобы «создан для того, чтобы вызвать чувство страха у россиян». «Война с фейками» отметила, что «ни российские, ни украинские медиа не сообщали о массированном обстреле из минометов локаций около Сватово» и заявила, что «никакого батальона из мобилизованных жителей Воронежа не существовало», так как всех резервистов распределяют по разным частям.

На основе поста «Войны с фейками» РИА Воронеж выпустило материал «В Сети разоблачили фейк о „сотнях погибших воронежцах под Сватово“». Уже через несколько часов он был удален (копия осталась в кэше).

Как пишет «7×7», пресс-секретарь губернатора неофициально написал в чате воронежских журналистов, что пост «Войны с фейками» не нужно считать позицией правительства области, так как «ситуация довольно непростая» и власти не готовы «обсуждать какие-либо цифры и факты».

Губернатор Александр Гусев 6 ноября встретился с семьями мобилизованных, находившихся под Сватово, и пообещал отвести призывников с линии фронта.

Как утверждал 1 ноября министр обороны Сергей Шойгу, на фронт отправлены уже 87 тысяч человек, призванных по мобилизации. До сих пор власти РФ ни разу не подтверждали массовую гибель мобилизованных; независимым журналистам по состоянию на 1 ноября удалось подтвердить гибель 101 человека.

Читайте также

Война Двести пятьдесят седьмой день

Читайте также

Война Двести пятьдесят седьмой день